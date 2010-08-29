В США произошло ДТП с участием 69 автомобилей

В американском штате Аризона в центре города Финикс произошло ДТП с участием 69 автомобилей. В результате аварии 7 человек были госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии. Примерно 40 участникам аварии медицинская помощь была оказана на месте, передает «Associated Press» со ссылкой на местные СМИ. По данным представителей департамента общественной безопасности штата, причиной аварии стали погодные условия - грозы и сильный порывистый ветер, которые усложнили ситуацию на дороге. Авария произошла на скоростной трассе, где сначала столкнулось несколько автомобилей, спустя состоялась «цепная реакция» - в них начали врезаться другие водители.