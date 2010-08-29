Динамо побеждает в Кривом Роге

Сегодняшний игровой день 8-го тура чемпионата Украины по футболу завершился матчем Кривбасс – Динамо – 0:1. Мяч на четвертой минуте поединка забил Ярмоленко, воспользовавшись неразберихой в штрафной площадке хозяев. Напомним, что ранее свои матчи сыграли: Металлург З - Металлист 0:2 (Девич 11, Клейтон 68) Заря - Таврия 5:3 (Лазарович 27, 85, Виценец 57, Полянский 61, Каменюка 82 - Платон 23, Идахор 39, 59) Шахтер - Ильичевец 1:0 (Виллиан 61) Кривбасс - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24). Сыгран первый тайм В субботу были сыграны матчи: Севастополь - Ворскла 0:0 Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацких 32) 8-ой тур Чемпионата Украины по футболу завершится матчами: Днепр (16) – Металлург Д (10) Карпаты (11) – Волынь (5)