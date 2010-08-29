Тропический шторм над Атлантикой набрал силу урагана

Тропический шторм «Эрл», сформировавшийся в Атлантике, набрал по мере движения силу урагана. В настоящее время стихия классифицируется по первой, наименее опасной категории пятибалльной шкалы. Об этом сообщили в национальном центре по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида, США), передает «ИТАР-ТАСС». Сила ветра в эпицентре урагана достигает 120 километров в час. По данным специалистов, в настоящее время «Эрл» движется со скоростью 30 километров в час на запад, в сторону Малых Антильских островов. Сейчас он находится на расстоянии менее 590 километров к востоку от северной части Подветренных островов, и может достичь суши уже в воскресенье ночью. «Эрл» стал третьим ураганом, зародившимся в Атлантике в нынешнем сезоне. Мощность сформировавшегося ранее урагана «Даниэла», который находится сейчас в 708 километрах восточнее Бермудских островов, в настоящее время ослабел до первой категории опасности. Сила ветра в его эпицентре составляет 145 километров в час.