В Запорожской области нарушитель откусил палец сотруднику ГАИ

Постовой Васильевского районного отдела УГАИ в Запорожской области остался без пальца после встречи с нарушителем скоростного режима. Как рассказал источник в запорожских правоохранительных органах, инцидент произошел 28 августа на трассе Харьков-Симферополь, сообщает Интерфакс-Украина. В районе села Каменское постовые ГАИ остановили Lexus с российскими номерами: скорость иномарки достигала 180 км/ч. По словам сотрудников Госавтоинспекции, водитель предъявил удостоверение работника солидной охранной структуры России и вел себя агрессивно. Во время проверки водительских документов между хозяином Lexus и одним из гаишников (которому 30 лет) возникла потасовка: водитель, в прямом смысле слова, зубами вырвал «корочку» из рук гаишника. В результате запорожский правоохранитель остался без фаланги пальца на руке. С представителями правоохранительных органов водитель общался уже в присутствии адвоката, который оперативно выехал на место ЧП. Гражданин России пояснил следствию, что использовал зубы в качестве защиты от кулаков инспекторов движения. Пострадавший гаишник утверждает, что не прикасался к водителю. Запорожская милиция и прокуратура не комментируют инцидент. По данным источника в правоохранительных органах, «зубастый» водитель задержан, а прокуратура в Запорожской области возбудила уголовное дело по факту конфликта. Как сообщалось, в июне в Сумской области водитель скутера, задержанный стражами порядка за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, покусал инспектора Госавтоинспекции.