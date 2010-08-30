На однодолларовую купюру хотят поместить портрет Обамы

В Соединённых Штатах Америки начался дизайнерский конкурс «Dollar Redesign Project». Его участники предлагают варианты обновления внешнего вида американских банкнот. По мнению организаторов конкурса, редизайн долларов США необходим минимум потому, что однообразный вид банкнот негативно сказывается на финансовой системе страны и имидже США в мире. Голосование по предложенным вариантам работ – открытое, передают «Вести». Итоги конкурса будут подведены 30 сентября 2010 года. Пока же больше всего голосов набрал проект британско-американской дизайн-студии «Dowling Duncan». Дизайнеры студии взялись за однодолларовую купюру. Они посчитали, что Джордж Вашингтон подзадержался на банкноте. Вместо него предлагается поместить на однодолларовую бумажку Президента США Барака Обаму, на основании того, что он первый президент-афроамериканец. Предложенный студией дизайн прочих купюр имеет следующее значение: $5 обозначают пять самых крупных индейских племен - чероки, навахо, сиу, чиппева и чокто; $10 символизируют десять поправок к конституции США, так называемый «билль о правах»; «двадцатка» означает достижения США в ХХ веке; $50 означают все 50 штатов. А стодолларовая купюра отдана под портрет еще одного Президента - Франклина Делано Рузвельта. Первые 100 дней его правления были отмечены множеством благоприятных для США реформ и решений. Но надежда на то, что дизайн долларов изменится - минимальна. Это отмечает и сайт организаторов конкурса: Министерство финансов США пока не видит смысла отходить от привычного дизайна, предпочитая изменять лишь некоторые детали и не трогать основу. Это еще раз продемонстрировала презентация $100 нового образца в апреле 2010 года.