09.09.09. Станут ли эти цифры роковыми?

09.09.09 в «Главреде» состоялась пресс-конференция Мага ведической традиции Раокриома (Игоря Мехеды) на тему: «09.09.09. Роковые цифры: судьба человека, страны, планеты».





Раокриом: «Девятка» будет обозначать совершенство. Как вы знаете, по древним традициям, божество всегда имело первичное проявление - трехликость. Например, у славян это были Род, Сварог Велес, в Индии - Брахма, Вишну, Шива, в христианстве – Отец, Сын, Святой Дух. То есть, мы видим везде проявление троицы – три первичных проявления божества, которые создали мир.

Если мы возьмем триаду под землей, триаду на земле и триаду на небе, как раз у нас и получится «девятка». Поэтому, «девятка» обозначает мудрость, совершенство и высший цикл развития.

9 также обозначает святого человека. Все мы знакомы с двоичной логикой, которая используется в компьютерах, нейронах человеческого мозга. Там логика простая: «да» - «нет», «белое» - «черное», «включено» - «выключено», «ноль» – «единица».

Есть еще троичная логика, которую в европейскую философию ввел Гегель – тезис, антитезис, синтез. Это пример троичной логики. Но также существует логика, которая может использовать четыре, пять, шесть параметров и т.д. Считается, что «девятка» - это логика совершенного человека, который постиг мир, то есть просветленного, а «десятка» - это логика, которой пользуется Сам Абсолют при творении мира и его управлении.

Между святым человеком и Абсолютом и нашими дольними мирами существует связь. Эту связь осуществляет «восьмерка». «Девятка» - это следующий уровень после «восьмерки», когда мы уже понимаем, как обстоит дело, как на самом деле все происходит во Вселенной.

Поэтому три «девятки» могут обозначать то, что мы вступаем в период мудрости. В ближайшие несколько лет человечество будет накапливать мудрость. Это если брать магию и нумерологию. Также вы можете вспомнить девятую карту Таро, на которой изображен отшельник, который идет с фонарем по пустыне и фонарь освещает ему то, чего он ранее не замечал – скрытое, неизвестное, делает тайное явным.

Если брать астрологию, то «девять» - это выражение планеты Нептун, а планета Нептун – это религия, связь с божеством, мистические традиции. Поэтому следующее, что предстоит нам ожидать нам после трех «девяток», - резкий всплеск интереса к религии, мистике, магии.

Кроме того, «девять» - это еще и цикл Черной Луны. В ведической астрологии Черная Луна отвечает за карму прошлый жизней, то есть за реализацию кармы – позитивной или негативной. Поэтому после 09.09.09 мы будем получать кармические результаты всех наших действий, которые были совершены в 2000 году.



Существует такое понятие как язык чисел. Во всех религиях числа считаются таким же проявлением Божества или Святого Духа, как и буквы алфавита, как иконографические изображения, так же считается, что каждое число является проявлением характеристики Абсолюта.

«Единица» - единство, первооснова, скрытый двигатель; «двойка» - это равновесие между противоположностями; «тройка» - гармония; «четверка» - сотворение и разрушение материальных предметов; «пятерка» - энергия; «шестерка» - гармония, равновесия; «семь» - тайна; «восемь» - победа; «девять» - совершенство.

Эти числа называется основополагающими. Остальные числа приводятся к этим девяти основным через сумму цифр. Например, число «34» и число «43» - у них сума цифр равна семи, и они рассматриваются как проекция «семерки».

Кроме того, есть так называемые магические числа, которые не складываются и являются исключением. «11» - архив и зеркало космоса, «12» - высшая тайна, «13» - трансформация, перемены, «14» - контроль неуправляемых процессов, «15» - карма, рок и судьба, «19» - проявление Божества, «22» - полная Божественная Тайна, «29» - испытание, разрушение, «40» - небо, «72» - полный цикл развития, «108» - Вселенная и т.д.

Эти цифры в нашей жизни очень часто проявляются. Число «сорок». Мать нас вынашивает сорок недель, душа отходит на тот свет за сорок дней, для того, чтобы молитва дошла до Бога, ее повторяют сорок раз. Откуда в том же христианстве церковный обряд Сорокоуст, и аналогичный обряд есть в индийских храмах. Поэтому число «сорок» - это небо. Действительно, оно постоянно существует в нашей жизни.

Это знали, конечно, большевики, когда брали власть. Как вы знаете, большинство из них были членами разных тайных орденов – массонов, розенкрейцеров, тамплиеров и знали магию чисел. Первое, что они сделали - сдвинули календарь на 13 дней, они хотели этим вызвать перемены. И перемены действительно они вызвали достаточно большие. В результате этого все ключевые точки, то есть два равноденствия, попали на 22 числа. Для того, чтобы добавить пятую точку, чтобы была энергия, они добавили 22 апреля - Всесоюзный ленинский субботник. У них получилось пять точек на звездной карте, которые удерживали систему. Все это было, конечно, четко продумано. Так же как и 72 года Советской власти: «72» - полный цикл развития. Во многих традициях 72 полубога или 72 архангела управляют миром, поэтому «72» - полный цикл развития. Это же число юнговских архетипов. 72 дня просуществовала Парижская коммуна. 72 года просуществовал Советский Союз, и закончилось все тем, что Горбачева держали на Форосе 72 часа. Видите, все время число «72».

Когда мы посмотрим исторические события, мы заметим, что во всех серьезных исторических событиях - эти магические числа, и только они. Почему так происходит? Математики задумались. Оказывается, что соотношение между магическими силами позволяет получить все иррациональные константы в математике, физике и астрономии. Например, известное со времен Древнего Египта число Пи - это 22/7. Поэтому «семь» - это просто тайна, а «22» - это уже полная божественная тайна. Через отношение между этими числами выводится и основание натурального логарифма, и переменная Планка и многие другие переменные константы точных наук.



«Главред»: Еще один всплеск происходит сегодня – это свадебный бум. Что сулит парам, заключающим брак, сегодняшний день?



Раокриом: Это приведет к мудрости. Пары, которые распишутся в этот день, проявят в своей жизни много мудрости, будут учиться. Потому что благоприятная дата для вступления в брак по страсти и любви была в прошлом году - 08.08.08. «Восемь» - число Венеры. А «девять» - это число мудрости. Поэтому эти браки приведут к тому, что люди станут мудрее. Это интеллектуальные развивающие браки.



Альфия (Russian Federation, Kazan): Я написала заявление на увольнение и когда стала писать дату оказалось 09.09.09



Раокриом: Это судьба. Это значит, что в жизни начнется новый период, более благоприятный. Всем, кто сегодня увольняется с работы, можно сказать: это заканчивается период жизни, начинается новый, лучший.

Все, что сегодня начинается, приведет к мудрости.



Тома (Ukraine, Kiev): Мировой финансовый кризис был предсказан?



Раокриом: Конкретно этот финансовый кризис предсказан не был. Но то, что человечество периодически будет терпеть подобные кризисы, это было сказано во всех древнейших книгах, потому что все идет циклично, зависит от космических циклов. Однако книги не называют точную дату разницы между циклами, очевидно, она плавающая, если она каким-то уравнением и вычисляется, то в этом уравнении есть иррациональные переменные, поэтому период каждый раз разный.

Каждая причина имеет следствия. Если деньги заложены эфемерные, то естественно, рано или поздно система будет разрушена. Потому что иллюзорная система не существует.

Правительства разных стран, думаю, прилагали руку к кризису. Фактически большинство мировых специалистов в области экономики утверждают о том, что кризис не должен был коснуться большинства стран. Но рухнула ипотечная система в США - и все. Почему они коснулись других стран - это большая загадка. Потому что сколько производилось продуктов питания, столько и производится, объем промышленного производства остался, нет никаких предпосылок для кризиса.



«Главред»: А теперь по поводу выхода из кризиса. От чего он будет зависеть? Это тоже будет тоже воля Свыше?



Раокриом: Нет. Людям очень многое дано. Если брать ведическую традицию, то мы, люди являемся детьми и проявлениями Божества. Мы с Божеством представляем единую систему, поэтому очень многое будет зависеть от нас. Как мы будем действовать, так оно и будет. В ведических традициях нет предопределенности, фатальности, там все зависит от человека и от его применения в этом мире.



«Главред»: Как все люди планеты могут помочь выходу из кризиса? Что они должны изменить в себе?



Раокриом: Я думаю, что нужно лучше относиться друг к другу и к природе. Тогда это нам ответит.

У общества потребления, особенно западного, у них все «мне», все «я», и больше ничего не принимается во внимание. Любая система, которая перегибает баланс в сторону эго, обречена на катастрофу, что и произошло. Зато у них стало более рациональное отношение к тем же природным ресурсам.



999 (Ukraine, Kiev): Чем такое сочетание девяток может сегодня помочь? Какие дела надо решить именно сегодня?



Раокриом: Решайте все дела, потому что все, что сегодня будет начато, закончится мудрым решением



Вопрос из зала: В следующие три года будут опять совпадения: 10.10.10, 11.11.11, 12.12.12 – что это будет означать?



Раокриом: «Десять» - это проявление Божества, поэтому это хорошо, это благословенные браки.

«Одиннадцать» - это испытание, это архив и зеркало Универсума. То есть, Универсум развивается, доходит до определенной фазы развития и потом проверяет сам себя на прочность и на истинность этого развития. Поэтому там все время иллюзии, искушение происходят. 11.11.11 не рекомендуется вступать в брак.

12.12.12 рекомендуется, потому что это число покровительства Высших Сил. Двенадцать знаков Зодиака, на многих иконах на головой Богородицы изображены двенадцать звезд, двенадцать звезд над головой Лакшми, индийской богини, двенадцать богов Нави у древних трансильванцев и т.д.



Вопрос из зала: Говорят, «666» - число дьявола? Насколько это правильно?



Раокриом: 06.06.06 была большая паника, что будет конец света, потому что это «дьявольское» число. В связи с этим сами иерархи церкви, начиная от Патриарха Филарета, заканчивая российским патриархом Алексием, выступали и говорили: «внимательно читайте Библию. Там не написано, что «666» - это число зверя. Там написано, что человек, который будет посланником зверя, то есть антихрист, разрушитель, всемирный диктатор, буквы его имени, переведенные числа и сложенные, будут в сумме давать 666. То есть это будет расшифровка его имени, но он этим числом пользоваться не будет. Поэтому церковь тогда настаивала, чтобы не было суеверий.

Мало того, был человек, который специально в этот день захотел венчаться. У них все нормально. И день сложился нормально, никакой катастрофы не было.

Если мы возьмем более древние традиции, еще дохристианские, скажем, Египет, Ассирия, Вавилон, - у них 666 было числом Солнца. Солнце имело два аспекта. Солнце может давать жизнь, когда согревает землю и растут растения. Но оно же, если перебрать с огнем, может превратить землю в выжженную пустыню. Тот аспект солнца, который губит и уничтожает, вот он и кодировался «666». Тогда как благоприятные энергии Солнца кодировалась как «777». Буквально во всех древних религиях.



БГ (Ukraine, Kiev): Что влияет на людей больше: лунные или солнечные циклы?



Раокриом: И то, и другое. Солнце просто дает энергию, а Луна руководит ритмами подачи этой энергии.



38(Ukraine, Sumy): Многоуважаемый маг, ответьте, пожалуйста: запланирована ли на вашей конференции материализация духов и раздача слонов? Полагаю, что вы настоящий маг, поэтому - какие именно духи будут материализованы? На всякий случай сообщаю - предпочитаю розовых слоников. Удачи вам в вашей магической деятельности.



Раокриом: (смеется) Сразу хочу рассказать, что такое магия. Против магии существует много предубеждений, никто толком не понимает, что это такое, даже те люди, которые называют себя магами.

Во-первых, в древнем санскрите, слово «мага» обозначает могущественное, действенное, божественное. У древних славян слово «мага» означает могущество. Поэтому и с санскрита, и с древнеславянской традиции это слово пошло гулять по миру. Означает оно буквально практическую теологию.

Скажем, в той же Индии есть теоретическая теология, есть бог, есть его лики, то есть боги, есть храм, есть закон Кармы, есть в жизни самые разные проявления законов и явлений. Как их использовать для своего духовного и материального роста. Как их практически использовать – это уже магия.

В Индии, скажем, каждый священник - обязательно маг, и все храмовые богослужение строятся из элементов магии. То есть магия определяет, каким образом должно проходить храмовое богослужение. Это практическая теология древнейших религий нашей планеты. Сейчас уже есть данные, ученые расшифровали рукописи древних христиан, что это было и у первых христиан. Это тоже было практическое применение теологии в жизнь.

Поэтому природные законы магия не столько нарушает, сколько соблюдает и пытается их использовать для достижения какого-то эффекта.



«Главред»: Для каких эффектов используете магию Вы?



Раокриом: Прежде всего, магия предназначена для познания. Согласно ведическим традициям, Высшее Божество не знает до конца Само Себя, не знает Солей Тайны. Поэтому Высшее Божество творит миры, чтобы познать эту Тайну.

Мы, люди, является глазами Божества и его руками. Через нас Божество познает Себя. Поэтому мы с Божеством существуем в единой системе. Поэтому главным смыслом жизни является познание.

Как Божество познает себя? Через творение. Как познает себя человек? Что-то построил, что-то нарисовал, сделал какой-то ритуал, посмотрел со стороны на свою деятельность и познал свою душу. Постоянное творение и познание.



«Главред»: Вы говорите о познании как главной цели Вашей деятельности. Тем не менее, к Вам обращается много людей, и вряд ли многие из них стремятся к познанию. С какими проблемами приходят к вам люди?



Раокриом: 70% проблем – так называемые «порчи», «сглазы», проклятия и т.д. Остальные 30% - это уже люди, занимающиеся какой-то деятельностью – искусством, спортом, - которые хотят достичь в этом чего-то нового: открыто новые способности, новое видение, научиться расслабляющим медитациям, которые облегчают тренировки и т.д. Чтобы развить в себе способности и своим трудом подняться на большие вершины.



Дима (Ukraine, Kiev): Что на судьбу Украинцев больше влияет: -нумерология, -географическое положение, -социальная незрелость? И можно ли избегать неудач вопреки нумерологии, или бороть собственную глупость благодаря ей (нумерологии)?



Раокриом: Украина – древнейшая страна. Слово «Украина» в переводе с санскрита переводится так: «Ук» - «благословение Господа», «кра» - «Создатель, Верховная Личность Бога», «яна» - «прибежище». Поэтому буквальный перевод слова «Украина» с санскрита – «Благословенное прибежище Создателя».

Кроме того, индийские брахманы открыто говорят, что все свои знания приблизительно 6 тысяч лет назад они получили от древних славян. Очень много богов, и у нас, и у них, имеют одинаковые имена. Мы специально предпринимали путешествие по Индии. Наши предки не только в Индию принесли знания. Есть упоминания о том, что наши были и в Японии, и в Тибете, и даже на островах Полинезии, и в далеком Перу. У инков религия удивительно похожа на нашу древнеславянскую.

То есть, мы свои древние знания отдали миру, а сами умудрились их потерять.

Насчет первого принятия христианства есть интересные данные, что Андрей Первозванный пришел на территорию Украины задолго до официального византийского принятия христианства, подружился с нашими волхвами, жил с ними в пещерном городе на Зеленом Мысе. Его учение практически ни в чем не противоречило учению волхвов, и он многим людям дал посвящение напрямую от Иисуса Христа. Первое, что сделала византийская церковь – она начала отлавливать и уничтожать христиан, которые получили посвящение от Андрея Первозванного. Они считали их большими врагами, чем даже волхвов, потому что их учение через 10 веков уже существенно отличалось от первоначального.

Украина – как раз та самая точка, через которую Создатель привносит свою энергию на Землю, и затем эта энергия распространяется на весь мир.

Крым тоже не зря так называется. В слове «Крым» есть слог «Кра» - санскритское слово «Создатель». Поэтому можно ожидать, что Крым в будущем станет тем, чем сейчас является Тибет или священная гора Кайлас. Если у них реализация произошла в прошлом, Крымские горы дадут реализацию в будущем.



ЧАС (Ukraine, Kharkov): Когда, в каком году, закончится в нашей стране период цинизма, безнравственности, аморальности, подлости и полного отсутствия стыда и чести у представителей так называемой власти?



Раокриом: Представители власти во всех странах не сильно отличаются.



«Главред»: То есть, в ближайшее время вряд ли что-то изменится?



Раокриом: Все зависит от нас, от нашего роста. Есть закон, сформулированный Марксом для экономического развития – о базисе и надстройке. То же самое и здесь. Все зависит от роста самосознания, в том числе национального самосознания. Возьмите Индию. Когда-то Великобритания захватила эту страну. Нашелся человек, который обошел всю Индию и объяснил, что такое национальное сознание, национальная идея, древняя культура. И когда он сказал: «Завтра не выходим на работу» - вся Индия не вышла на работу до единого человека. Это настолько напугало англичан, что они вывели свои войска без единого выстрела. Индия стала свободной страной.

То есть, мы можем влиять на политику, но для этого нужен рост сознания каждого человека, живущего в обществе. У нас этого особенно сейчас не наблюдается. Система образования не ставит перед собой задачу формировать высокоинтеллектуальных и духовных людей.



Вопрос из зала: Все эти цифры для всех людей действуют одинаково или, может быть, это зависит от знака Зодиака?



Раокриом: Нет, цифры действуют отдельно от астрологического ритма. Для человека не так важны цифры, под которыми он родился, а те, которые его окружают: номер дома, номер квартиры, номер паспорта. Цифры, которые находятся возле нас, на нас действуют.



АфроУкр (Angola, ) Путь Земли закончится в 2012 году. Расслабьтесь и получайте удовольствие от последних лет своей никчемной жизни.



Раокриом: Если брать ведическое пророчество, «Бхагавад-Гиту» - придет новый посланник Бога, новый Спаситель, как Будда, Христос или Кришна. Он должен родиться тогда, когда Солнце, Луна и Юпитер соединятся в знаке Рака. Это произойдет 8 июля 2012 года. Приход такого великого человека обычно сопровождается катастрофами, потому что, рождаясь, он приносит с собой из высших миров очень много энергии, и наш мир некоторое время не сможет освоить эту энергию, поэтому его будет трясти.

Вполне вероятно, что в момент рождения такой личности что-то произойдет.

Есть авестийское пророчество, зороастрийское. Они предрекают рождение одного из пророков в апреле 2012 года, которое будет сопровождаться какими-то переменами.

Календарь майя говорит, что закончится эпоха Пятого Солнца, начнется эпоха Шестого Солнца, и произойдет это в ночь с 21 на 22 декабря 2012 года. Астрономы с этим согласны. Есть такое понятие, как «галактический год». Когда линия, проведенная с Земли через Солнце совпадает с центром галактики. Раз в несколько тысяч лет такое сочетание происходит. Именно это имеется в виду.

Да, катастрофы на Земле должны быть и будут. Но нам бояться нечего. По пророчествам, это не затронет нас. Мы стоим на кристаллическом щите. Кстати говоря, Индия стоит на таком же кристаллическом щите, как и Украина. Мы будем защищены от сильных землетрясений, а также мы находимся далеко от океанов. Эта территория выживет.

Другие страны, конечно, потрясет. Но это не значит, что будет конец человечества. Человечество выживет и будет продолжать жить, но, правда, катастрофы будут большие.



Чингиз Хан (Senegal, ): Правда ли, что внутри земного шара есть ещё один шар?



Раокриом: Такие гипотезы есть, но они не подтверждены. Такие легенды ходят про Гималаи – что несколько человеческих рас много тысяч лет назад ушли в горные пещеры, чтобы избавиться от последствия ядерной войны. Они живут там до сих пор.

Об этом существует много легенд, и даже есть фотографии таких существ. Но эти существа защищаются от всего мира, чтобы их никто не трогал. Они берегут свои знания от нас.

Есть гипотезы о том, что Земля внутри содержит много ярусов, но это не доказано.



Валерий Нежин (Ukraine, Chernihiv):Что известно о космическом объекте Нубира, летящему к нам,известному древним?



Раокриом: Про Нубиру очень много разговоров. Эту планету описывали астрономы древнего Вавилона. Считается, что это одна из планет Солнечной системы, которая вращается не по круговой орбите, а по эллиптической. Согласно преданий, на этой планете существует разумная жизнь и когда Земля и Нубира были в перигелии, вроде бы как ее жители на своих кораблях прилетали сюда и имели контакт с цивилизацией древнего Вавилона и с шумерами. С тех пор существует очень много орденов, имеющих древневавилонскую основу.

Только в конце 20 века в прессу начали просачиваться сведения об этих орденах. Они считают себя людьми, хранящими знания инопланетян Нубиру. Кроме того, считается, что все боги Вавилона – не столько боги, сколько живые существа, которые прилетали к нам с этой планеты.

Многие ожидают, что когда она приблизится, может произойти еще один контакт. Однако из-за приближения она вызовет изменения в гравитационном поле Земли, придут в движение тектонические плиты, будет много извержений вулканов. Но говорят, что не только они на нас влияют – мы на их планету влияем точно так же. Эти сближения характеризуются повышенным числом катастроф.



«Главред»: Расскажите, пожалуйста, о Черной книге.



Раокриом: Черная книга оказалась не такой страшной вещью, как про нее пишут. Черная книга сделана по той технологии, которая должна быть - белая светящаяся краска на черных страницах, и при чтении ночью от свечи идет свет. Получается ощущение, что буквы висят в воздухе. Поэтому когда человек читает, он впадает в медитативное состояние и может многое постичь внутри себя. Тут идет особый числовой код, с помощью которого человек может включить в работу тайные отделы своего мозга, те 95%, которые спят.

Эту книгу написали индийские брахманы. Все эти числа, которые ми называем арабскими, созданы в Индии. Потом уже индусы научили арабов. Здесь произошла некоторая перестройка знаний. Потому что, как вы знаете, у арабов и арамеев письменность в другую сторону - справа налево, а на санскрите - слева направо. Поэтому они немножко ее перестроили. Потом они принесли это знание каббалистам, каббалисты принесли в средневековую Европу, в монашеский орден цистерцианцев. Цистерцианцев за эту книгу преследовала инквизиция, они убежали в Трансильванию и научили владык Трансильвании и Валахии владеть этим знанием, потом это знание попало в цыганский клан Романа Злата. Этот клан эмигрировал из Трансильвании к нам и последние двести лет проживал в Чернигове.

Именно ко мне обратились представители этого клана, этого Ордена посвященных, и сказали, что пришло время, высшие силы разрешают, эту книгу, которая была веками достоянием только жрецов, монахов и тайных орденов, обнародовать. Чтобы каждый человек, обладающий такими способностями, мог использовать знания.

Как вы знаете, некоторые тайные ордена ставят своей целью всемирное господство, захват власти над миром, или, по крайней мере, захват экономической власти. Пользуются они как раз всеми теми вещами, которые написаны в этой книге. Достаточно, чтоб хотя бы два-три человека имели такие же знания, то можно противостоять клану орденов. И будет уже не так, как они захотели, а так, как народ захотел. Поэтому эти знание нуждаются в обнародовании.

Год мне диктовали эту книгу, показывали оригинал, все записывалось. Материалы, чтобы изготовить ее в таком виде, искались полгода. Но мы, наконец, добились, такая книга есть.

Она была обнародована впервые в мире в прошлом году, и она стала победителем международного конкурса в 2008 году. Она победила в международной книжной ярмарке.

Теперь со всех стран к нам приходят вопросы, что это за книга. Потому что для европейских стран она до сих пор тайна за семью печатями.



«Главред»: Говорят, до недавнего времени оригинал этой книги хранился в Сухаревской башне Кремля. Это правда?



Раокриом: Есть легенда, что такая книга была у Ивана Грозного. У Ивана Грозного был магический посох, с которым он все время ходил. Этот посох ему дал старец Авраамий. Этот старец Авраамий тоже удивительная личность, он одновременно был последним языческим волхвом и христианским священником и умудрялся это совмещать.

Вы знаете, что в те времена, когда Иван Грозный был царем, тайные ордена, стремящиеся к всемирной власти, были расположены на территории Португалии и Испании. Они поставили перед собой задачу весь мир подчинить этим двум странам. Это им удалось, даже Колумб открыл Америку и через некоторое время Северная и Южная Америка стали колониями Испании. Они то же самое планировали сделать и с славянскими народами. Однако тут вдруг неожиданно Иван Грозный получил силу и сумел противостоять этим планам и заложить основы достаточно могущественного государства. Считается, что с помощью этого посоха. Так же как считается, что опричники на самом деле были не карательным отрядом, а тайным орденом, который помогал царю это делать. Мало того, опричники сохранились до настоящего времени, они сейчас начинают раскрывать секреты себя как ордена. В ближайшее время мы в прессе это увидим.

Экземпляр этой книги есть в Ватикане, у них вообще все есть (смеется). Я не удивлюсь, что эти книги есть в Сергиевом Посаде. Потому что древние книги, начиная с траволечения, заканчивая магией, которые конфисковывались церковью во время сжигания еретиков, они все поступали в церковные библиотеки. Думаю, что наступит время и эти библиотеки откроются.



«Главред»: Вы сказали о том, что эта книга есть в Ватикане. А как православная церковь относится к этой книге и к вашей деятельности в целом?



Раокриом: Во-первых, я себя позиционирую как мага ведической традиции. Я также учился в индийской духовной семинарии, имею официальный статус брахмана, то есть я священник и маг ведической магической традиции.

Как к этой традиции относятся разные церкви? Абсолютно полное понимание с Киевским Патриархатом, он считает, что все религии имеют право на существование, между ними должен быть диалог. Я дружу с многими настоятелями соборов и церквей. Как вы знаете, даже центры народной медицины и магии часто сдаются при некоторых церквях Киевского Патриархата.

Очень хорошее отношение к УГКЦ. И, как ни странно, отношение к магии стал менять Ватикан, - не только к магии, но и к ведической традиции. Ватикан даже профинансировал некоторые проекты языческих волхвов, которые возрождают древнеславянскую традицию.

Отношение полностью позитивное. У меня есть благословение предыдущего папы римского Иоанна Павла II. Так же как и индийского великого святого Шри Сатьи Саи Бабы.

Единственная церковь, которая не признает и нападает, это ортодоксальное христианство Московского Патриархата. Они преследуют не только нас, а совершенно все религии, включая свои же христианские конфессии и других же христиан. Это, я считаю, связано с политикой, с тем, что там идет захват власти, денег и влияния, а это делается не для Бога, а для экономического развития.

Очень многие священники открыто используют магию, разные ритуалы, в той же России, участвуют в магических собраниях. Но официально они делают вид, что они этого не используют. Для чего? Потому, что если мы не будем знать магических способов управление обществом, мы не будем понимать, как они это делают, и они будут продолжать нами управлять. А если мы будем знать, их управление закончится. А этого они не хотят позволить.

Почему они с волхвами противодействовали в Средние века? Это борьба за паству, борьба двух корпораций за рынок сбыта.