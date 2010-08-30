Мафиозный босс из Италии оспаривает решение о пожизненном строке

Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению иск «Сетола против Италии». Мафиозный босс Джузеппе Сетола пытается оспорить решение о своем пожизненном заключении - за организацию расстрела шести иммигрантов из Африки в местечке Кастельволтурно в 1995 году, - сообщает корреспондент Радио «Свобода» Всеволод Гнетий. Приговор был вынесен по факту убийства, совершенного мафиозным кланом Бидоньетти в 1995 году. Сетола решил оспорить вердикт, поскольку согласно показаниям недавно раскаявшегося мафиозо, осужденный не был на месте преступления в момент убийства. В случае признания незаконным приговора итальянского суда мафиозный босс может рассчитывать на крупную денежную компенсацию и освобождение из тюрьмы. Данный случай создает прецедент, и ожидается масса других подобных исков к Италии. В прошлом Сетола неоднократно обращался в Страсбургский суд, но его иски отклонялись и не принимались к рассмотрению.