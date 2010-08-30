На Филиппинах автобус упал в ущелье, более 40 пострадавших

На Филиппинах пассажирский автобус упал в ущелье, 5 человек погибли, еще 49 пострадали. Инцидент произошел ранним утром в горном районе к юго-востоку от филиппинской столицы Манилы, передает «Associated Press» . В момент аварии, которая, как выяснилось, произошла из-за отказа тормозов, большинство его пассажиров спали. На месте трагедии ведутся спасательные работы. За последний месяц это уже второй аналогичный случай на Филиппинах. 18 августа автобус с 48 пассажирами, следовавший в г.Багио, сорвался в ущелье глубиной 30 м, в результате чего погибли 35 человек. Как сообщили представители местной полиции, на одном из участков трассы водитель транспортного средства не справился с управлением.