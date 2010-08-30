В Египте рухнули три жилых здания, есть погибшие

В египетском городе Эль-Мансура, что в 120 километрах к северо-востоку от Каира, полностью рухнули два жилых здания, и еще одно разрушилось частично В результате обрушения погибли, как минимум, девять человек, 19 пострадали, сообщает Newsru.com. Трагедия произошла накануне поздно вечером. Вначале, по неясным пока причинам, обрушилось одно трехэтажное жилое здание. Разрушенные блоки упали на соседний трехэтажный дом, который также полностью разрушился. Обломки разрушенных зданий повредили еще один расположенный рядом жилой дом. К месту трагедии немедленно были направлены бригады спасателей, спецтехника и врачи.