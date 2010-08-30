Обама посетил Новый Орлеан на годовщину урагана «Катрина»

Президент США Барак Обама поздравил жителей Нового Орлеана с постепенным возрождением города, на который ровно 5 лет назад обрушился мощный ураган «Катрина». Приехав в Новый Орлеан, Обама посетил центр города и выступил в местном университете, сообщает Радио «Свобода». Город продолжает отстраиваться, на побережье Мексиканского залива создаются новые защитные сооружения. В результате вызванных ураганом наводнений погибли почти две тысячи человек, более миллиона- остались без крова, было затоплено 80 процентов Нового Орлеана.