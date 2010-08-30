Туркменский фонтан попал в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО)

Фонтанный комплекс «Огузхан и сыновья» в Ашхабаде (Туркмения) внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный комплекс фонтанов в мире. Об этом сообщает «ИТАР-ТАСС». Фонтан расположен на автотрассе, ведущей из Международного аэропорта в центр Ашхабада. Общая площадь комплекса из 27 цветных фонтанов, работающих на солнечной энергии, составляет 14,82 га. В центре ансамбля находится статуя всадника - родоначальника туркменской нации Огузхана и шестерых его сыновей. Кроме фонтанного комплекса, в Книге рекордов Гиннеса есть записи о самом большом в мире ковер ручной работы площадью 301 кв. м и весом 1200 кг. Следующий рекорд Туркмении - самый высокий флагшток (133 метра), размеры флага на нем - 52,5х35 м, и вес - 420 кг.