Круизный пароход сел на мель в Арктике

У канадского побережья Арктики ледокол береговой охраны Amundsen подошел к аварийному круизному теплоходу Clipper Adventurer. Лайнер сел на мель поздно вечером 27 августа, сообщает «Газета.ru». Около 3.00 по киевскому времени началась эвакуация пассажиров. К настоящему времени все они перешли на борт ледокола. По уточненным данным, на теплоходе находились 110 пассажиров и 69 членов экипажа. Как сообщалось, круизный теплоход Clipper Adventurer наскочил на скалу и сел на мель в Арктике в заливе Коронации. Снять судно с мели своими силами не удалось.