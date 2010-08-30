За сутки в Украине произошло 259 пожаров

За последние сутки в Украине произошло 259 чрезвычайых ситуаций. Спасатели МЧС УКраины совершили 1096 выездов для ликвидации последствий, сообщили Главреду в пресс-службе министерства. В результате спасательных работ спасены 9 человек, 42 здания и 2 единицы техники, сказано в сообщении. Всего зарегистрирован 251 пожар, в том числе 83 - в жилом секторе. Также возникли 7 пожаров на предприятиях и 5 - на транспорте. огонь уничтожил 33 здания и 4 единицы транспорта. Примерные убытки от пожаров составили 4 млн 869 тыс. грн.