В Украине закрыли 82 школы

В Хмельницкой области в этом году из-за уменьшения количества учеников приостановили работу 82 школы. Об этом на конференции педагогических работников области заявил председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА, пишет УНИАН. «Анализ вопроса свидетельствует о сохранении тенденции к уменьшению школ в ближайшее время. Ведь практически половина школ области – это так называемые школы с малой наполненностью. Оптимизация сети школ – государственная задача. В то же время, при оптимизации сети школ на местах мы должны выдержать разумное равновесие, определенный баланс: не просто их сохранить или реформировать, а прежде всего - обеспечить качество образования в них», - отметил губернатор. По его словам, в большинстве районов уже создано по 2-3 образовательных округа.