В Мексике прогремели взрывы – есть пострадавшие

Несколько взрывов прогремели в мексиканском штате Тамаулипас, где полиция расследует дело об убийстве 72 человек, сообщает ВВС. Четыре взрывных устройства сработали в течение 24 часов. Ранения в результате взрывов получили по меньшей мере 17 человек. Предполагают, что взрывы произошли в тех местах, которые как-то связаны с расследованием дела о массовом убийстве. Напомним, 25 августа мексиканские военные обнаружили тела 72 человек, в том числе 14 женщин, на севере страны во время рейда на ранчо, где находились предполагаемые члены наркокартеля. По данным мексиканских властей, найденные в массовой могиле люди стали жертвами войны между наркокартелями. А 27 июля в регионе исчез государственный обвинитель Роберто Хаим Суарес, который вел расследование этих убийств.