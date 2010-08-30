Могилев обещает отказаться от «паспортных поборов»

До конца этого года Министерство внутренних дел избавится от незаконных поборов при оформлении паспортов. Об этом в интервью Лиге заявил глава МВД Анатолий Могилев. Так, отвечая на вопрос, когда от паспортных столов отлипнут «паспортные присоски» в виде непонятных и незаконных поборов при оформлении загранпаспортов, Могилев сказал: «Сейчас МВД прорабатывает вопрос глубокого реформирования паспортной системы. Думаю, до конца года в этом вопросе мы наведем порядок. Мы этим занимаемся интенсивно, так что все это будет ликвидировано». При этом глава МВД подчеркнул, что «на сегодняшний день, если мы говорим о страховке, то многие страховые фирмы арендуют помещения вблизи, поэтому большая масса людей идут именно туда получать страховые документы. Например, если у нас по ГАИ страхование обязательное, то для получения виз во многие страны мира тоже необходима страховка. Такие элементы - вне работы милиции, но мы понимаем, что там вполне могут быть злоупотребления».