Хлеб в Украине подорожает после выборов - эксперты

Хлеб в Украине однозначно подорожает. Причем произойдет это, скорее всего, осенью. Такое мнение выразил в комментарии журналистам президент Всеукраинской ассоциации пекарей, владелец холдинга «ТиС» Владимир Слабовский, пишет «Известия в Украине». «Хлеб — самый политизированный товар в Украине. Поэтому подорожает продукт только после выборов», - отметил Слабовский. В целом эксперты приводят несколько причин подорожания хлеба. Во-первых, то, что социальные сорта хлеба давно недооценены. По словам аналитика Международного центра перспективных исследований Александра Жолудя, «цена социального хлеба всегда устанавливалась по соглашению между хлебопеками и местными администрациями». И сейчас эта цена гораздо ниже экономически обоснованной. Во-вторых – повышение цен на газ и, соответственно, услуги ЖКХ, которые в цене хлеба занимают более значимую долю, чем даже мука. В-третих — необходимость повысить зарплаты работникам отрасли. «С учетом закона о повышении социальных стандартов, нам нужно повышать заработную плату сотрудникам. И это отражается на цене», — отметил Слабовский. Говоря о цене хлеба, тот тут эксперты расходятся во мнении. Так, Александр Жолудь считает, что для того, чтобы обеспечить предприятиям рентабельность, хлеб должен подорожать на 20%. В свою очередь директор экономических программ Центра имени Разумкова Василий Юрчишин отмечает, что с учетом затрат на услуги ЖКХ и муку, стоимость должна вырасти минимум на 30%.