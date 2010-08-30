Львовским детям не хватает детсадов

Во Львовской области не хватает детсадов и яслей. Дошкольным образованием охвачены меньше половины детей области, сообщает «Немецкая волна». Сегодня на Львовщине функционирует 554 дошкольных учреждения, в этом году открылось 22 новых детсада. Однако в сельском местности получить дошкольное образование могут только 9% детей. Как сообщил руководитель главного управления образования Львовской ОГА Михаил Брегин, только 70% пятилетних дошкольников могут получить образование, которое теперь стало обязательным. Проблему пытаются решать не только увеличением групп в садах, но и открывая центры развития ребенка, создавая учебные группы при школах. При этом ясельные группы переполнены, так как рождаемость в городе растет. Всего образованием не охвачены около тысячи детей в возрасте 5 лет. Чтобы решить проблему, при школах создают отдельные группы, где педагоги из детсадов занимаются с детьми по 4 часа. По мнению местных чиновников, основная проблема - в недостаточном финансировании. На строительство одного дошкольного учреждения необходимо от 3 до 5 миллионов гривен. Напомним, в июле этого года парламент утвердил закон, делающий дошкольное образование детей в возрасте 5 лет обязательным.