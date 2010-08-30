На Суматре из-за вулкана эвакуировали уже 40 тыс. человек (ВИДЕО)

Почти 40 тыс. человек покинули окрестности индонезийского вулкана Синабун, который начал извергаться - впервые с 1600 года. В результате извержения, два человека, страдающие астмой, скончались, сообщает ИТАР-ТАСС. Вулкан Синабун высотой 2460 метров на севере острова Суматра в воскресенье выбросил столб раскаленного пепла на высоту почти полтора километра. Его кратер, как сообщил представитель местной сейсмической службы, наполнен жидкой лавой. В ближайшее время она может потечь по склонам горы. Власти ввели в районе вулкана наивысшую степень опасности и установили запретную зону радиусом 6 км от кратера. Эвакуированные размещены в общественных зданиях и мечетях.