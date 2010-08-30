Плотину в Новом Орлеане достроят в следующем году

Строительство новой плотины в Новом Орлеане будет закончено в 2011 году. Об этом заявил президент США Барак Обама во время своего визита в пострадавший от наводнения город, передает Би-би-си. Американский лидер отметил, что нельзя каждый сезон ураганов играть в «русскую рулетку». Однако он признал, что для полного восстановления города предстоит сделать еще очень многое. Президент также назвал Новый Орлеан символом выносливости и содружества. «Очень вдохновляет, когда общаешься с людьми, которые показали, что значить выстоять перед лицом трагедии», - заявил Обама. Напомним, президент США принял участие в мероприятиях по случаю пятилетней годовщины наводнения, которое было вызвано ураганом «Катрина». В частности, он выступил с речью в университете Ксавье, который, как и многие другие объекты в Новом Орлеане, был затоплен после прорыва городской плотины. В результате наводнения в Новом Орлеане было затоплено до 80% территории города. Около миллиона жителей были вынуждены переехать в более пригодные для проживания места, и через год население Нового Орлеана сократилось почти вдвое. Всего жертвами «Катрины» стали 1833 человека.