Просмотр фильмов на YouTube станет платным

Компания Google Inc. ведет переговоры с ведущими киностудиями Голливуда о запуске услуги платного показа фильмов в режиме потокового видео к концу 2010 года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Тем самым Google выведет конкурентную борьбу с Apple за доминирующие позиции в дистрибуции кинематографического контента на новый этап. Предполагается, что сначала подобная услуга будет доступна только в США, и лишь затем - в других странах. Предполагается, что стоимость просмотра составит $5, потоковое видео будет доступно в течение 48 часов. Напомним, Google является владельцем самого популярного поисковика в мире и видеосайта YouTube. «Это глобальный феномен, к ним приковано огромное количество глаз, больше, чем к любым спутниковым или кабельным телеканалам», - заявил изданию топ-менеджер одной из киностудий. Новые фильмы будут появляться на YouTube одновременно с выходом DVD и выкладкой в магазине iTunes для устройств Apple и на сайте Amazon.com. Отраслевые аналитики полагают, что подобная услуга обеспечит необходимую поддержку проекту Google TV - платформе, которая в будущем позволит телезрителям получить доступ к интернет-контенту при помощи обычного телевизора.