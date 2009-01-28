Украина продаст «Артек» России?

Думаю, не стоит долго объяснять, что такое «Артек». Для детей Советского Союза это был рай у моря, страна детских желаний и грез. Это свыше двухсот гектаров земли, семь километров морского побережья. Сегодня ежегодно «Артек» может принимать 25 тысяч детей в девяти лагерях. На территории центра есть школа, несколько бассейнов и библиотек, стадион, дворец спорта... Но лучше перечислить, чего там нет, чем говорить о том, что есть. К тому же Украина публично взяла на себя обязательства перед ЮНЕСКО по сохранению и финансированию этого детского комплекса.

Однако обязательства обязательствами, но, похоже, украинские чиновники вспоминают о детском лагере только в часы беды, как летом прошлого года, когда случилось наводнение на Закарпатье, и часть детей из потерпевших районов была отправлена в «Артек».

Таинственное исчезновение из бюджета

Бюджетная пустота появилась через месяц после того, как в ноябре прошлого года Президент Виктор Ющенко подписал указ о функционировании и развитии международного детского центра «Артек». В нем идет речь о том, что Кабмину поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об особенностях деятельности и организации оздоровления и отдыха детей в «Артеке». То есть должна быть разработана и утверждена государственная программа развития МДЦ до 2015 года. Кроме ремонта и модернизации, Кабмин должен был обеспечивать круглогодичное оздоровление детей в «Артеке», для чего должен был предусмотреть расходы на лагерь в государственном бюджете. В президентском документе говорилось о покупке не менее чем 15 тысяч путевок. Министерство по делам семьи, молодежи и спорта и Министерство иностранных дел должно было разработать комплекс мероприятий и долговременную программу в рамках договора между правительством Украины и ЮНЕСКО для предоставления Государственному предприятию Украины «Международный детский центр «Артек» статуса центра «под эгидой ЮНЕСКО». В свою очередь, МВД должно усилить контроль над землями, на которых расположен лагерь. Но пока слова остаются на бумаге. И это очевидно. Поскольку почему тогда в бюджете-2009 нет ни слова об «Артеке»?

В предчувствии возможного банкротства директор «Артека» Борис Новожилов объявил даже голодовку. Вероятно это, а еще и переживание за судьбу лагеря в процессе обивания порогов разных ведомств, довели директора до реанимации. Сейчас он в «Феофании» с острым коронарным синдромом. А перед тем как попасть на больничную койку, Новожилов обратился с письмом к руководству страны – Президенту, премьеру и спикеру. В частности он написал: «Декларируя на бумаге поддержку, государство в течение нескольких лет лишает его финансирования и государственного заказа. «Артек» стоит перед угрозой сокращения приблизительно 1100 высококвалифицированных работников, остановки педагогических программ и международных проектов в рамках сотрудничества с ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ и другими авторитетными международными организациями. Существенное послабление «Артека» открывает широкие возможности для захвата территории и имущества. Уничтожение «Артека» – это преступление перед будущими поколениями!».

Но реакции не последовало. Тогда руководство «Артека» организовало телемост между Киевом и Москвой. Как и ожидалось, наши соседи пытались не только поддержать артековцев, но и прозрачно заметить, что помочь они могут.

В частности, Сергей Цыганов, который в советское время был куратором «Артека» от ЦК ВЛКСМ, говорит, что финансирование «Артека» возможно только под серьезную программу реформирования. «Артек – это порождение социализма. Абсолютно затратный механизм. Никакое капиталистическое общество не породило бы его», – уверен он. И с ним трудно не согласиться. Он убежден, что решение по «Артеку» нужно принимать только на государственном уровне. «Но сами артековцы пока не готовы к реформам. По моему мнению, существует выход из ситуации – серьезные переговоры на уровне руководства стран бывшего Советского Союза».

Генеральний директор детского центра «Орленок» (Россия) Александр Джеус говорит, что руководству «Артека» нужно разработать детальную концепцию развития и представить лагерь как огромную ценность для государства. А уже после этого идти с предложениями к чиновникам.

Есть и последние новости из Москвы ¬– Государственная Дума России намеревается рассмотреть вопрос об оказании помощи международному детскому центру, а член фракции ЛДПР Елена Афанасьева предложила даже выкупить детский лагерь у Украины. Депутат уже готовит соответствующее протокольное поручение!

Сейчас же в международном детском центре дети не отдыхают, а работники не получают заработную плату (в среднем это 800 гривен) последние три месяца, хотя и выходят на работу ежедневно. Также сам «Артек» взял несколько кредитов, которые возвращать нечем.

«Особенности существования «Артека» таковы, что, владея большой инфраструктурой и человеческим ресурсом, в настоящее время лагерь не может выполнять ту миссию, ради которой существует более 80 лет. Речь ведь не идет исключительно об отдыхе, – говорит Виталий Навроцкий, заместитель директора МДЦ. – Сейчас на государственном уровне никто не учитывает, что коммерческие продажи путевок ориентированы только на лето. Остальное время мы не можем реализовывать путевки на коммерческой основе. В наше время важна составляющая – наличие государственного заказа, которого почти нет».

Известно, что международный центр «Артек» находится на балансе Государственного управления делами. Но от него, как утверждает руководство лагеря, уже три года «Артек» не получает ни копейки на реконструкцию и строительство. Другой источник финансирования – Кабинет Министров Украины. Средства, которые направляются на оздоровление детей, распределяются через Министерство по делам семьи, молодежи и спорта. Но в прошлом году государственный заказ со стороны этого министерства втрое сократился. Если в 2007 году было почти 11 тысяч, то в 2008-м – всего три. Поэтому остальные путевки (а это 22-23 тысячи) «Артек» должен реализовывать самостоятельно, причем по завышенной цене.

По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко, они не сокращали госзаказ. Министерство подало бюджетный запрос с предложениями предусмотреть на этот год в бюджете не менее чем 50 миллионов гривен, исключительно на оздоровление детей в «Артеке» (цена путевки в прошлом году была в пределах 6 тысяч гривен). «К сожалению, Кабмин и Верховная Рада не поддержали нашу инициативу и оставили средства на уровне прошлого года (33 миллиона гривен), несмотря на рост цен и все остальное, – говорит он. – Поэтому в данном случае мы ничего не сокращаем, мы лишь распоряжаемся средствами, которые для нас предусмотрены. Мы, как министерство, можем лишь закупать путевки в «Артек», но не имеем полномочий и возможности финансировать капитальные расходы – реконструкцию, строительство и прочее, потому что «Артек» не в управлении министерства. Конечно, не очень хорошо, когда управление предприятием в руках одной структуры, а закупка путевок должна идти от министерства. В частности, это ограничивает наши возможности: у нас нет полномочий ни назначать руководителей, ни контролировать их. Всем руководит управление делами. Поэтому в прошлом году бюджетные деньги мы разделили поровну: 17 миллионов – на «Артек», а 15 миллионов – на «Молодую гвардию», детский центр в Одессе, который находится в управлении министерства. Поэтому, говоря о финансах, мы ограничены теми решениями, которые принимает ВР, утверждая бюджет».

Конечно, в таком случае «Артек» из оздоровительного международного центра можно было бы превратить в обычный летний лагерь с запущенной инфраструктурой, ведь банально коммунальщики на «сезонных» работах работать не будут. И это в лучшем случае.

«Алмазные земли»

«В дальнейшем должен быть принят закон, который будет регулировать деятельность «Артека», – уверен народный депутат, член бюджетного комитета Кирилл Куликов. – Международный центр должен быть самостоятельным распорядителем средств. То есть в бюджете должна быть четко приписана строка на использование этих средств. Я лично не считаю, что это настолько колоссальные деньги, которые могут поддерживать такой серьезный имиджевый механизм. Но, конечно, есть и другая сторона медали. У нас многие вещи происходят с целью захвата имущества. В этом случае есть тенденция, которую, правда, еще нужно проверить, что такой комплекс, как «Артек», был исключен из финансирования, потому что самое дорогое, что есть у «Артека», кроме имиджа, земля. Мы все прекрасно понимаем, что каждая сотка этой земли стоит огромных денег».

Поэтому вопросы о финансировании отходят на второй план, когда начинаются разговоры о земле. Ни для кого не секрет, что самое ценное (по нынешним меркам) в «Артеке» – земля. В целом 208 гектаров заповедных территорий между Аю-Дагом и Генуэзской крепостью. Понятно, что эту землю видят во сне и чиновники, и олигархи, и простые крымчане. Только в прошлом году состоялось почти 800 судебных заседаний из 60 дел о захватах земель «Артека». Интересно, что в прошлом году работники, которые отдали много лет работе в «Артеке» и рассчитывали получить квартиру у моря, объединились в организацию «Наши права». Кроме квартир, они говорят о закрытии некогда бесплатных пляжей, коммерциализации лагеря и тому подобное. Организация совместно с властью Гурзуфа не дает спокойно жить руководству «Артека».

«Сейчас много говорят, что «Артек» слишком большой, слишком неуклюжий, с ним нужно что-то решать, – говорит Виталий Навроцкий. – Но мы все прекрасно понимаем, о каком решении идет речь! «Артеку» принадлежат 208 гектаров. И если мы скажем, что цена сотки 100 тысяч долларов, не ошибемся». «Это сотни гектаров даже не золотой – алмазной земли. Просто некоторые взрослые дяди решили, что это слишком хорошо, чтобы принадлежать детям», – говорит и Михаил Безуглый, главный врач МДЦ «Артек», боясь, чтобы под видом реформ не начали нагло продавать землю.

В частности, Навроцкий говорит, что в 2002-2003 годах были манипуляции с земельными участками «Артека», но имена «заинтересованных лиц» сейчас назвать сложно. «Все вопросы к Гурзуфскому поселковому совету», – говорит он. Но продолжить мысль Навроцкий не смог. Народный депутат, член бюджетного комитета Кирилл Куликов предложил дождаться результатов государственных проверок. «И вообще – это дело Министерства внутренних дел, прокуратуры и счетной палаты», – сказал нардеп.

«Нужно искать все необходимые механизмы, чтобы урегулировать ситуацию, – говорит Куликов. – Гарантировать, конечно, ничего нельзя. Но мы сделаем все, чтобы ни один клаптик земли не отобрали у Центра. Пока работает бюджетный комитет. Я же лично могу сказать, что исчезновение «Артека» из госбюджета – это и моя ответственность: я пропустил такую серьезную проблему». Но со слов депутата можно сделать вывод, что народные избранники просто «забыли» об «Артеке».

Куликов уверен, что финансирование «Артека» могут возобновить уже со следующей недели. По его словам, бюджетный комитет может самостоятельно принимать решение о распределении бюджетных средств. И, возможно, речь идет именно о перераспределении тех средств, которые раньше предусматривались на построение нового президентского самолета. Но даже если такое и возможно, то, к сожалению, на этой неделе Верховная Рада не заседает, а следовательно, помочь детскому центру «Артек» депутаты смогут только через неделю.

Между тем Президент Украины Виктор Ющенко тоже заговорил о ситуации с «Артеком». Сегодня он направил письмо премьер-министру Юлии Тимошенко, в котором отметил, что его тревожит и невыполнение указа №1102, и «социальный резонанс, вызванный сообщениями в средствах массовой информации».

Вот и получается, что ситуация вокруг Международного детского центра «Артек» – или банальный пример халатности руководства государства, или наглая ложь, под видом которой бесценные крымские земли скоро и почти безболезненно перейдут в собственность «богатых и известных». Но в любом случае даже возникновение такой проблемы говорит об одном: в нашем государстве о детях либо совсем не думают, либо думают, но мало. Из чего можно сделать вывод: Украина – страна не для детей!