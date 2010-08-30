В ДТП под Симферополем пострадали туристы из Донецка и Москвы

В Симферопольском районе перевернулся автомобиль, в котором находились жители Донецка и их родственники из Москвы. Автотуристы покидали Крым после отдыха. Как сообщили агентству Новый регион в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, в автомобиле ВАЗ-2109 находились 5 человек. «Люди возвращались с отдыха из Песчаного (Бахчисарайский район). Около 6 часов утра на 632-м километре трассы Харьков-Симферополь-Алушта автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся», – рассказали в ГАИ. За рулем находился 50-летний житель Донецка. В результате аварии пострадали двое граждан России – 49-летняя москвичка и ее 22 летний сын. У женщины – ушиб шейного отдела позвоночника, парень получил ушиб головы. В связи с тем, что из Крыма сейчас массово уезжают автотуристы, ГАИ Крыма просит водителей не терять бдительности на дороге.