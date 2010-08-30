Горняк, оказавшийся под завалами шахты в Чили, решил жениться

Оказавшись под землей на глубине 700 метров, горняк наконец решил жениться на женщине, с которой прожил в гражданском браке 25 лет, сообщает LifeNews. За все годы совместной жизни у пары родилось трое детей и уже есть внуки. Однако Эстебан Рохас никак не мог решиться на то, чтобы официально оформить отношения с Джессикой Йанез. Только оказавшись под завалами в шахте, он понял, что не может оставить свою гражданскую жену, не скрепив их замужество перед лицом церкви и Бога. Когда спасатели наконец нашли Эстебана, он передал своей гражданской жене письмо, в котором сделал ей предложение. «Я люблю тебя и молюсь, чтобы мы смогли вновь быть вместе, - пишет Эстебан в письме. - На пути домой купи себе свадебное платье: я выберусь отсюда, и мы поженимся». В воскресенье горнякам протянули в шахту канал связи, чтобы они смогли пообщаться с родными и близкими. Однако у каждого шахтера было лишь 20 секунд на то, чтобы сказать самые важные вещи. Свои 20 секунд Эстебан и Джессика потратили на обсуждение церемонии, церкви и подарков от родственников. «Все знают, что мы делаем новую кухню, - пусть подарят холодильник. Вообще, я составлю список, что нам нужно», - смеется Эстебан. «Я знаю, оказавшись там, он начал думать о своей семье. Это дает ему силы держаться», - говорит его будущая законная жена Джессика. Напомним, борьба за выживание началась на севере Чили 6 августа, когда 33 шахтера оказались в ловушке из-за камнепада, произошедшего на одной из небольших шахт в 80 км от города Копиапо.