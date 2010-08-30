На Житомирщине мужчина кормил кроликов коноплей

В г. Новоград-Волынський Житомирской области у местного жителя оперативники по борьбе с незаконным обращением наркотиков обнаружили 5 кг сухого сырья наркотического средства канабис. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе МВД. Мужчина выращивал коноплю у себя в мини-парниках. При этом он утверждал, что сеял растение для того, чтобы подкармливать кролей, кур, а продавать зелье у него и в мыслях не было. Не думал он и о том, что это наркотик. Чтыбы подтвердить свои слова, мужчина повел оперативников в сарай, где у него действительно стояли клетки с кролями. Однако именно здесь стражи порядка обнаружили ход, который вел на чердак гаража, где и было обнаружено и изъято 5 кг уже сухого сырья наркотического средства канабис. Теперь предприимчивому хозяину, который в прошлом уже был судим за незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, придется отвечать и за посев и выращивание конопли по ст. 310 УК Украины, которой предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения воли на срок до трех лет.