АМКУ завтра поднимет вопрос о запрете рекламы лекарств

Во вторник, 31 августа 2010 года о 12:00 в Антимонопольном комитете Украины состоятся публичные слушания по поводу необходимости запрещения рекламирования лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Антимонопольный комитет предлагает запретить рекламу лекарственных препаратов и биологически активных добавок. В связи с этом завтра, 31 августа, в 12:00 в Комитете пройдут общественные слушания по этому поводу, сообщили «Главреду» в пресс-службе АМКУ. В частности, в ходе мероприятия будут рассмотрены проблемы распространения предприятиями неправдивой рекламы о свойствах медикаментов и биологически активных добавок, что вводит в заблуждение и несет серьезный вред для потребителей. Также будут обсуждены вопросы регистрации и деятельности на территории Украины иностранных компаний-производителей лекарственных средств и биологически активных добавок. К участию в мероприятии приглашено руководство Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, Министерства здравоохранения, Госпотребстандарта, Государственной санитарно-эпидемиологической службы, Государственного фармакологического центра, Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности, ОАО «Фармак», ЗАО «ФФ «Дарница», ЗАО НВЦ «Борщагивский химико-фармацевтический завод» и другие.