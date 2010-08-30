Названы самые популярные специальности среди абитуриентов

Самыми рейтинговыми специальностями независимо от региона в Украине остались право, менеджмент, журналистика, международные отношения, романо-германская филология. Таковы результаты общественного наблюдения за вступительной кампанией 2010 года, сообщает УНИАН. Наблюдение в 20 высших учебных заведениях проводил Комитет избирателей Украины. Согласно полученным данным, количество льготников в подавляющем большинстве случаев не превышало 25%. При этом их учебные достижения часто были ниже проходных баллов на бюджетное обучение рядовых абитуриентов. Кроме того, наметилась четкая тенденция по недобору в значительное количество частных вузов. По результатам наблюдения были разработаны рекомендации, в частности, проводить более открытую, прозрачную, последовательную и предполагаемую политику в образовательной сфере в целом и при вступительной кампании в частности, поскольку резкие изменения условий приема и руководящего кадрового состава вузов дестабилизируют ситуацию в конкретных коллективах вузов и в широких кругах абитуриентов.