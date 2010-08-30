Европе предложили принять ислам

Ливийский лидер Муамар Каддафи во время визита в Италию заявил, что жителям европейских стран, на его взгляд, следует принять ислам, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на газету «Коррьере делла сера». Каддафи в Риме в воскресенье вечером прочитал лекцию почти 500 молодым женщинам, в ходе которой заявил, что «ислам должен стать религией всей Европы». Он раздал экземпляры Корана всем пришедшим 487 девушкам. Судя по всему, трое из них - двое итальянок и одна испанка - заявили ливийскому лидеру, что хотят принять ислам. Примечательно, что набор девушек для лекции Каддафи проводило итальянское агентство, специализирующееся на подборе персонала. Каждой женщине было обещано денежное вознаграждение: жительницам области Лацио положено 150 евро, а молодым женщинам, приехавшим из других областей Италии - 200 евро. Каддафи изначально планировал рассказать об исламе и группе из нескольких десятков итальянских мужчин, но, в конце концов, заявил, что устал и потому не сможет уделить им время. Кроме того, ливийский лидер в воскресенье прогулялся в сопровождении телохранителей и многочисленных журналистов по центру Рима. Между тем, итальянская оппозиция выразила негодование по поводу выступления Каддафи перед девушками. В частности, заместитель спикера Палаты депутатов Рози Бинди, представляющая Демократическую партию, заявила, что речь шла «об очередном оскорблении достоинства итальянских женщин». Она подчеркнула, что правительству Сильвио Берлускони не следует «предоставлять сцену человеку, желающему в целях пропаганды выступить в окружении красивых девушек».