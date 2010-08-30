УБОП активно обыскивает Нежинский интернат, в котором умирали дети

Областной УБОП Черниговщины вместе с облпрокуратурой проводит следственные действия в Нежинском интернате. Об этом Украинской правде сообщила директор интерната Елена Гармаш. По ее словам, соответствующие «следственные действия продолжаются уже три недели, но в пятницу они достигли своего пика». Гармаш сообщила, что правоохранители опечатали помещения интерната, проводят регулярные обыски и изымают бухгалтерские, учредительные и другие документы, составленные в течение последних пяти лет. «Они не мотивируют свои действия. Говорят, что работают, и чтобы я на них жаловалась», - отметила она, добавив, что свои удостоверения правоохранители не предъявляют. «Они ничего не говорят, что-то ищут на складах, но ничего не находят, потому что там все хорошо. Сегодня приехали спонсоры вручить подарки детям, но не могут этого сделать», - сказала директор интерната. Гармаш также добавила, что она обращалась с жалобой в Генпрокуратуру, но у нее не приняли документы. В ответ на реплику, что проверки правоохранителей могут быть связаны с массовой смертью детей в интернате, она сообщила, что есть предварительные результаты медицинской экспертизы, которые доказывают, что «90% смертей произошли в результате врожденных патологий, которые были у детей». В свою очередь начальник пресс-службы черниговской милиции Сергей Брыль подтвердил, что экономический отдел областного УБОП проверяет документацию интерната. Как известно, с 7-го по 11 августа в Нежине (Черниговская область) в интернате для детей с поражением центральной нервной системы умерли 4 ребенка и один взрослый. Прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело по факту смерти детей и взрослых в интернате.