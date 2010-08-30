Завтра в Украине пройдут дожди, на западе - сильные

31 августа в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, сильный дождь, в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях очень сильный дождь, местами грозы, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +10...+15 градусов. В Карпатах очень сильный дождь, температура ночью +4...+9 градусов, днем +4...+9 градусов. В Моршине очень сильный дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13 градусов. В Трускавце очень сильный дождь, температура ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12 градусов. В Сваляве очень сильный дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +11...+13 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +19...+24 градуса. В центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, в Винницкой области местами сильный, днем местами грозы, град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +19...+24 градуса, в Кировоградской и Днепропетровской областях +22...+27 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +25...+31 градус. На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, только днем в Одесской и Николаевской областях кратковременный дождь, местами грозы, град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, на побережье морей +15...+20 градусов, днем +26...+31 градус. В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +15...+20 градусов, днем +26...+31 градус. В Ялте без существенных осадков, температура ночью +19...+21 градус, днем +28...+30 градусов. 30 августа температура воды в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.