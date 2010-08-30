В Турции за две недели отравились более 100 российских туристов

В гостинице турецкого курорта Алания отравились более 100 туристов из России.

С 15 по 29 августа с жалобами на отравление в сервисный центр компании-страховщика обратились 103 человека. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые из туристов все еще проходят медикаментозное лечение, передает Lenta.ru.

Помощь пострадавшим оказывается в рамках страховой программы с лимитом покрытия до 15 тысяч долларов.

«Они получили амбулаторное лечение. Те, кто был помещен в больницы, выписаны», - сообщает генеральный консул РФ в Анталии Александр Толстопятенко.

Компания-страховщик туристов обратилась за разъяснениями к администрации отеля. В ответ администрация гостиницы выслала результаты проведенных в отеле лабораторных исследований, согласно которым «показатели соответствуют нормам».

«Некоторые постояльцы действительно жаловались на расстройство желудка. Но это может случиться с каждым при переезде в другую страну, перемене климата и питания», - сообщили представители отеля.

Обстоятельства случившегося выясняются, к расследованию подключилось также российское консульство в Анталии.

Напомним, 28 августа российские туристы в Турции оказались невольными участниками еще одного ЧП – в результате взрыва на одном из пляжей Анталии получили ранения семеро россиян. Шестеро из них были кратковременно госпитализированы, одному первая медицинская помощь была оказана на месте.

Напомним, в июне 2011 года группа российских туристов, отдыхавшая в Турции, отравилась поддельным алкоголем во время круиза на яхте. Из 120 россиян, находившихся на борту, признаки отравления обнаружились у 30 человек. Пять человек в результате этого инцидента скончались. Прокуратура Турции расценила смерть россиян как умышленное убийство.