В ДТП на Днепропетровщине пострадал младенец (ФОТО) Вчера на Днепропетровщине, на 196 км автодороги Кировоград-Запорожье, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь в направлении г. Апостолово, при выполненные маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21091. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Департамента ГАИ МВС Украины, в результате ДТП оба водителя, пассажир автомобиля ВАЗ-2107 и четверо пассажиров автомобиля ВАЗ-21091 получили телесные повреждения. Среди травмированных есть младенец. Фото: Департамент ГАИ МВС Украины