Молочная отрава для детей

Чрезвычайное происшествие с массовым отравлением детей в Джанкое вновь поставило на повестку дня вопрос о качестве детского питания в Украине.

Вот уже который месяц продолжаются разговоры о качестве детского питания. Все началось в июле – тогда из лагерей Львовской и Закарпатской областей киевские дети с диагнозом «острая кишечная инфекция» массово попали в больницы, - а продолжилось в начале сентября, когда медики зафиксировали массовые отравления в детских садах Джанкоя.

4 сентября в Крыму всего за несколько дней медики зарегистрировали около двухсот случаев дизентерии детей до семи лет. Лабораторные анализы показали, что возбудитель инфекции в кефире (поставщик продукта – молокозавод Геническа, Херсонской области). К счастью, за медицинской помощью родители малышей обратились вовремя, и состояние большинства детей врачи оценили как «легкой тяжести».

Как только стали поступать первые сообщения об отравлениях, зашумела пресса, а когда число детей на больничных койках превысило сто человек, на место происшествия прибыл сам министр здравоохранения Василий Князевич. Также была созвана специальная правительственная комиссия, а расследование дела поручено крымской прокуратуре. В результате их работы молокозавод с сомнительной репутацией закрыт, а специалисты продолжают выяснять обстоятельства дела. Правда, такие меры никак не убеждают многих родителей, что подобная ситуация уже завтра не повторится в каком-либо из районов Украины. Только тогда «виновником» будет уже не кефир, а любой другой продукт питания.

Кефирный вопрос как повод

Диетологи утверждают, что молоко, кефир, творог, йогурт и сметана необходимы организму ребенка, ведь все это – источники кальция. Потому и рекомендуется употреблять их ежедневно. Но, оказывается, не всегда такой подход приносит пользу.

«В том случае, если кефир или любой другой молочный продукт свежий, вкусный, приготовлен по всем нормам, его обязательно нужно давать ребенку, – рассказывает Оксана Мостовая, педиатр. – Другой вопрос: уверены ли мы в качестве продукции того или иного молокозавода? Возьмем, к примеру, йогурты. Казалось бы, особенно если вспомнить многочисленную рекламу, от него только одна польза. Но на деле часто вместо полезных компонентов наш организм получает сплошные консерванты, усилители вкуса, искусственные красители. Вот поэтому йогурт и исключили из меню в детских садах. Ведь если систематически употреблять продукты, в составе которых есть ненатуральные красители, ароматизаторы, подсластители, организм запротестует: так появляются гастриты или язвы. «Искусственная» пища становится причиной возникновения железодефицитной анемии».

Но кефир собираются подвергнуть остракизму, как мы помним, совсем по другому поводу. Кстати, в некоторых районах Украины ребятишки в детсадах его давно не пьют. То ли желающих поставлять напиток не нашлось, то ли дорого, а может, и небезопасно.

Но ведь небезопасными могут оказаться и многие другие продукты, которыми кормят наших детей в детских садах. Такие как мясо курицы, молоко, рыба, яйца, сосиски… Все они могут стать причиной пищевого отравления.

Опасны и «домашние» продукты, то есть многое из того, что мы предлагаем своим чадам вне детского сада. Папы и мамы грешат и вводят в рацион своих детей чипсы, сухарики, жевательные резинки, газировку. Балуют малышей и всякими копченостями и соленостями. Педиатр Мостовая на первое место в рейтинге «опасных» продуктов поставила консервы. Именно при их изготовлении используется огромное количество консервантов. К тому же, микроб ботулизма (ботулизм – тяжелое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы) может притаиться именно в испорченных консервах.

«Есть в моем списке и копчености – неважно, рыба это или мясо, – говорит врач. – От них и взрослым пользы мало, что тогда говорить о детях? Кстати, то же касается сосисок и вареных колбас. Этого уж точно малышам давать не следует. Мало того, что эти продукты быстро портятся, так еще и их качество высоким не назовешь: там много скрытых жиров, кроме того, в производстве мясных изделий используются трансгены. Категорический запрет на грибы. Неполезно и жирное мясо, майонез, кетчупы и соусы».

Врачи так же напоминают: паштеты, мясные и рыбные фарши – благодатная среда для развития сальмонеллы. Эти бактерии также могут быть в курятине, яйцах, мясе, молоке. Вот поэтому так важна высокая термическая обработка продуктов питания!

Что же касается молокопродуктов, то их употребление может стать причиной заражения стафилококком.

Правила безопасности

Но вернемся в детсадовские условия. Казалось бы, инструкции, санитарные нормы и правила, указы Минздрава призваны защитить здоровье малышей. К примеру, работники детсадов могут принимать продукты только при наличии сопроводительных документов (в них вносятся данные о сорте, категории, дате изготовления, сроке реализации и др.). Утвержден также список продуктов, которые под запретом. Готовить мясные блюда можно лишь из нежирного мяса, недопустимо использование обрезков, субпродуктов (кроме печени и языка). Не должно быть в меню сарделек-сосисок и вареной колбасы ниже первого сорта. Кроме того, нет в рационе дошкольников речной и копченой рыбы, грибов, соусов, перца, майонеза, сливочно-растительного масла. Не попробуешь в детском саду и сладкой газировки, кваса, кофе. Торты, пирожные и прочие кремовые изделия тоже – табу.

Также есть и блюда, которые на столе в дошкольном учреждении теоретически увидеть нельзя. Это мясные и рыбные салаты, холодец, заливное, паштеты, зельцы, форшмак, макароны по-флотски, с творогом или мясом, блинчики с творожной или мясной начинкой. Исключены изделия, приготовленные во фритюре. Недопустимо использование искусственных красителей, ароматизаторов, напитков и соков непромышленного производства.

Контролируются дошкольные учреждения строго: их проверяют специальные отделы санстанций, представители органов образования, даже правоохранительные органы (если поступали жалобы родителей, на то же качество продуктов питания). Но, несмотря на все меры предосторожности, все же случаются массовые отравления ребятишек.

«Целая цепочка факторов влияет на качество пищи в детском саду, а в итоге и на здоровье детей, – говорит Антонина Гелевер, врач общей гигиены Ахтырской райСЭС. – Это свежесть продуктов питания, их сорт, то, в каких условиях их сохраняют, как они приготовлены (обязательна достаточная тепловая обработка), здоровье работников пищеблоков. К примеру, если молоко, кефир, рыбу хранили с нарушением температурного режима – дети могут отравиться стафилококком. По той же причине не допускаются к работе на пищеблоке люди с гнойничковыми заболеваниями или ангиной. Не знаю, нужно ли упоминать, что многое зависит от ответственности и добросовестности приемщиков продуктов питания, – заведующих, медработников».

Экономия на детях

Похоже, как раз тут не все гладко. Ведь проверки нередко фиксируют нарушения. В детских садах используют неразрешенную продукцию и продукцию без сертификатов качества. В одном из садиков Полтавской области контролирующие органы нашли масло не первой свежести – срок его годности истек два месяца назад. И несмотря на то, что отдельным пунктом в инструкции по организации питания детей в дошкольных учебных учреждениях определено, что «запрещается принимать продукты недоброкачественные или сомнительного качества, с истекшим или близким к такому сроком годности», обойти или проигнорировать запрет желающие находятся.

Качество тех продуктов, которые проходят «по срокам», тоже оставляет желать лучшего. По многочисленным, но неофициальным свидетельствам, как нянечек, так и воспитательниц, детей кормят низкосортной колбасой, сливочно-растительным маслом, а из «пахучего» творога делают запеканки или сырники. «Недавно готовили несвежую морскую рыбу, это было слышно по запаху, - рассказывает воспитатель Ирина К. – Понятно, что денег на питание выделяется недостаточно, но ведь родители, в основном, готовы доплачивать, только бы быть уверенными в том, что детей хорошо кормят».

А между тем, по данным ВОЗ, здоровье ребенка на 60% зависит от сбалансированного питания. Педиатр Оксана Мостовая убеждена, что болезни желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря часто провоцирует неправильный рацион. «В меню детсадовцев должны быть белки, жиры, углеводы, ферменты и витамины. И все это – в правильных пропорциях, – говорит специалист. – То есть рыба и мясо, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, хлеб и каши. Правда, что всем этим кормят малышей в детсадах, но далеко не всегда (что признают даже официально!) соблюдаются нормы».

Впрочем, надо сказать, что сейчас детей стали кормить лучше. В сезон им действительно дают фрукты (яблоки, груши, сливы, персики), соки, в рационе увеличилось количество молокопродуктов (молочных каш, блюд из творога), твердого сыра. Это позитивные изменения, которые, к сожалению, не означают, что питание детсадовцев организовано идеально.

Специалисты считают, что во многом не оправдывает себя тендерная система выбора поставщиков продуктов питания: «Согласно выигранным тендерам заключаются долгосрочные договора, – рассказывает Антонина Гелевер. – Но цены на продукты постоянно поднимаются, поставщикам становится невыгодно возить продукты высокого качества. Отсюда и проблемы».

Впрочем, опасным для детей сегодня можно назвать любой продукт, если его неправильно выращивать, хранить и готовить. Но чтобы подобных случаев массовых отравлений больше не повторялось, стоит говорить не только о качестве, но и об ответственности всех – от аграриев до воспитателей детских садов. Но, увы, слово «ответственность» в Украине многим просто не знакомо.