На этой неделе пройдут слушания по созданию общественного ТВ

В четверг, 2 сентября, с 10:00 до 12:30 в гостинице «Русь» (Киев, ул. Госпитальная, 4) пройдут общественные слушания по вопросу создания общественного вещания в Украине. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе общественной компании «Новый гражданин», которая является одним из организаторов мероприятия. Журналисты и эксперты публично обращаются к представителям власти, в частности к заместителю председателя Администрации Президента Анне Герман, которая отвечает за информационную политику, принять участие в слушаниях на тему «Оценка концепции общественного вещания новой власти». Дискуссия должна дать ответы на вопросы: какое общественное вещание готовит новая власть в Украине? предусматривает ли концепция независимый наблюдательный совет и прозрачный механизм финансирования? есть ли опасность создания украинского ОРТ? может ли Украина реализовать позитивный европейский опыт создания общественного вещания? Среди спикеров и участников – наиболее уважаемые украинские журналисты и эксперты, представители международных медиа из Великобритании, Грузии и Эстонии, журналисты из всех 24 областей Украины, дипломаты и представители международных организаций. Мероприятие состоится в рамках движения «Стоп цензуре!».