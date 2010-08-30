В Луганской области нашли пропавших подростков

Сегодня правоохранители нашли двух девушек, о пропаже которых заявили родители. Вчера вечером подростки уехали в Луганск и не вернулись домой, сообщили «Главреду» в пресс-службе МВД. Сотрудники криминальной милиции по делам детей приняли безотлагательные меры по розыску несовершеннолетних. Милиция выяснила, что пропавшие девочки вместе живут в одном поселке Луганской области. Накануне своего исчезновения они отпросились у родителей в Луганскно вечером не вернулись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной милиции связались с проводником пригородного поезда, в котором должны были ехать девушки. Проводник сообщила, что в поезде есть девушки, подходящие под описание. Правоохранители сразу же сообщили родителям о местонахождении их детей, чтобы они хоть немного успокоились. На станции Новый Айдар разыскиваемые девушки были переданы дежурной по станции до прибытия транспортной милиции. В свое оправдание подростки сообщили, что на улице было так темно, что они не сориентировались где им надо выходить, а телефонных звонков не слышали. Напуганных «путешественниц» увезли по домам. Исчезновение девушек должно поучить родителей потому, что не следует отпускать детей одних на дальние расстояния и оставлять без контроля их действия и поступки.