Во львовских школах Януковича вешать не будут… пока

Начальник управления образования Львовского городского совета Надежда Оксенчук заверила, что Львов не получал распоряжений о том, что в школах должны быть постоянно действующие стенды под названием «Украина для людей». Об этом стало известно ZAXID.NET. «У нас не было распоряжений о том, что в школах должны быть постоянно действующие стенды под названием «Украина для людей», - отметила Оксенчук. «Было ли такое распоряжение вообще, - не могу сказать. Я лично этого распоряжения не видела. Слышала, что об этом говорят в Восточной Украине, вроде бы в Донецкой области и Днепропетровской. Но говорить о том, что я видела такое распоряжение Министерства образования или же постановление Кабмина - не буду», - отметила Оксенчук. Напомним, по сообщению ряда СМИ, в некоторых регионах Украины областными администрациями инициировано создание в школах постоянно действующих стендов под названием «Украина для людей». При этом на стенде обязательно нужно разместить портрет и программу действий Президента Украины Виктора Януковича.