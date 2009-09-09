Безработица и социальная защита граждан

10 сентября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Безработица в Украине и социальная защита граждан».



В пресс-конференции приняли участие:



-Глава Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук;

-Член МОО «Международная Лига защиты прав граждан», адвокат Александр Сапонов.



Мирослав Якібчук: Національний форум профспілок України – профспілкова організація, яка нараховує більше двох мільйонів членів. В наше об’єднання входить вісімнадцять всеукраїнських профспілок різних галузей, міжгалузеві профспілки і регіональні відділення по території України.

На сьогоднішній день наша профспілкова організація веде моніторинг. У нас є моніторингова служба трудових конфліктів, яка якраз дає питання щодо заборгованості по заробітній платі, незаконних звільнень, порушення трудового законодавства та ряду прав працівників. І відповідно, у нас працює юридична профспілкова клініка в кожній області, і кожному великому місті, де ми здійснюємо правовий захист працівників і їх трудових прав.

На сьогоднішній день ми маємо інформацію про всі підприємства України, щодо заборгованості по заробітній платі та звільненням, і , законним, і з порушенням всіх трудових прав. Сьогодні ці цифри катастрофічні, тому, що та офіційна статистика, яку сьогодні надає уряд не відповідає дійсності. Тобто вони дають 1,560 млрд., в цій сумі ще заборгованість попередніх 90-х років, яка непогашена, тому що багато підприємств були ліквідовані або збанкрутіли. Цифри, які ми сьогодні надаємо, ми і уряду їх надали, - біля 3 млрд. Враховано не тільки не виплачена зарплата, а ще і різні виплати по звільненню, компенсації за роботу, яку люди виконували на відповідних умовах. Друге, це компенсації за порушення різних трудових прав людей. Це загальна цифра боргу по заробітним платам в Україні.

Сьогодні у нас офіційна статистика по звільненням в Україні – 606 тисяч людей. На початку 2009 року по статистиці було більше мільйону. Де створили 400 тисяч робочих місць? Ніхто не може відповісти на це питання. Їх не створили, просто зменшили цифри статистичних даних до 606 тисяч. Сьогодні реальна цифра – більше двох мільйонів. За нашими прогнозами на кінець року, так як почалася нова хвиля звільнень, буде 400-500 тисяч.

Рік тому я давав прогноз, що до кінця року 2008 буде 850 тисяч безробітних. Всі кричали, що це неймовірно, що це просто лякають людей. На кінець року було більше мільйону. Я даю оптимістичні прогнози, я б хотів, щоб вони були дійсно оптимістичними, а на жаль вони будуть зовсім іншими, тому що сьогодні почалася жахлива хвиля звільнень після літнього періоду. Ми знаємо скільки людей зараз звільняють на виробництві - тисячі. Особливо це хімічна галузь, машинобудування, сфера обслуговування. На сьогодні багато людей, які працювали сезонно, втратили роботу, це сільгос виробництво, сфера туристичного обслуговування і т.д.

Вчора список звільнених людей по кожному підприємству ми надали Кабміну. Є підприємства, які звільнять по чотири, шість, вісім тисяч людей. Жахливі цифри, в масштабах цієї держави це колосально. Виходимо на реальні статистичні дані, це 400-500 тисяч.

Найжахливіше, що на сьогодні немає ні однієї програми, спрямованої на створення робочих місць, на виплату компенсації людям за втрачені робочі місця. В Фонді зайнятості, який сьогодні працює неефективно, механізм один – зареєструвати максимально менше людей, щоб різними способами зробити менше виплат. Ми знаємо про дії уряду, коли він постановив платити тільки через 90 днів. Завдяки нашим діям, через депутатів ми зробили запит до Конституційного суду, цю постанову було відмінено, оплата здійснюється на восьмий день після реєстрації на біржі.

У нас є сотні тисяч справ із суду по порушенню трудових прав, по звільненню людей з роботи. Наприклад, умова: якщо ти зараз не напишеш заяву на звільнення, ти не отримаєш зарплату за той попередній період, який ти працював. Другий приклад, це коли на перед підприємством вивішується список звільнених і їх просто не пускають на виробництво. При цьому наказ, який був надрукований за два тижні, лежить десь в сейфі, потім коли проходить два тижні вивішують список відповідно цього наказу. Таких прикладів тисячі.

Вчора ми апелюючи до уряду, до депутатів, до Президента, ніякої реакції не побачили: у нас даються інші статистичні дані, у нас все добре, у нас звільнень немає, заборгованості по зарплаті зменшуються. Питання в тому, як цю статистику подавати. Коли ми все підсумували, виходять зовсім інші цифри.

Вчора у нас була зустріч в Кабміні, на якій був начальник Відділу по заборгованостям і виплаті заробітної плати Міністерства праці і соціальної політики. Він дає свої дані, ми даємо інші, а він каже: такого не може бути. Я кажу, що люди стоять під Кабміном, це люди від 163 підприємств, на яких є заборгованості по заробітній платі, великі заборгованості, більше мільйонів, десятків мільйонів. Уряд говорить про те, що є така проблема, але ми не почули механізм їх вирішення. Люди, які з нами вчора зустрічались не мали повноважень. Чому ж вони з нами зустрічалися, якщо вони не мають повноважень? Вони взяли у нас відповідні вимоги та пропозиції. Тому що ми крім вимог даємо пропозиції, що потрібно робити для того, щоб погасити заборгованість.

Є така проблема, коли багатьом підприємствам винні ПДВ. Існує постанова уряду про те, що ПДВ можна використовувати для погашення заборгованості по заробітній платі. Уряд це визнав, але задали питання, чому воно сьогодні не виконується. Ми дали список підприємств, в яких є заборгованість по заробітній платі і по ПДВ, це «Рівнеазот», «Сумхімпром», «Дніпромаш», Полтавський ремонтний завод. Поверніть, будь ласка, в розмірах ПДВ борг по заробітній платі, проконтролюйте, щоб цю зарплату було виплачено людям, і будемо рухатися далі.

Ми зробили пропозицію і по державним підприємствам. Більшість підприємств де є боржники по заробітній платі, це державні підприємства. Найгірший роботодавець сьогодні - держава. Ми поставили питання про звільнення директорів, які сьогодні не виконують свої функції. Сотні, тисячі кримінальних справ порушені по трудовому законодавству, особливо по не виплаті заробітних плат – 90%. Але ніхто ще не притягнутий до відповідальності, крім директора Львівського автобусного заводу, його власники були затримані, саме завдяки нашій діяльності. Ми наполягали, писали заяву, пікетували. Факти корупції на заводі: автобуси вночі вивозили і продавали (один автобус коштував мільйон).

Ми знаємо конфлікт на Херсонському машинобудівному заводі, коли власник підприємства, депутат, представник Партії регіонів, частину продукції вивіз і продав. Залишив десять комбайнів на погашення заборгованості по заробітній платі. Власник підприємства, менеджер, залишив десять комбайнів, і робіть, що хочете. Люди пішли бідкувати, нехай викупить адміністрація, Міністерство сільського господарства, лізингова компанія і т.д. Питання: коли ти отримував надприбутки, отримував цей завод, експлуатував людей, тоді ти не говорив нехай люди продають продукцію, і отримують прибутки. Таких тисячі випадків.

Ми вимагали, щоб писали відповідні заяви, коли все підприємство пише спільну колективні заяву, про звільнення директора з займаної посади, до прем’єр-міністра, до міністра Мінпромполітики, до Генеральної прокуратури, для порушення кримінальної справи. Вони на це не реагують.

Причому поставили фахівця, яких зовсім не розуміє в даній галузі, який зовсім з іншої сфери. Наслідки: розпродали всі буксири, почали продавати обладнання, частину портової території продали для комерційних цілей. В результаті розвалюється унікальне суднобудівне виробництво, єдине на весь Радянських Союз, де можна було будувати великі крейсери, де могли злітати авіаносці. На сьогодні ми робимо пропозиції: Росія хоче побудувати декілька суден, зверніться офіційно до уряду Росії, запропонуйте. Росія це замовлення хоче зробити в Іспанії. Наш завод простоює. Таких є десятки випадків. Питання в тому, що на сьогоднішній день, всі гілки влади працюють неефективно. Сьогодні турботами людей ніхто не займається, навіть не реагують.

Вчора ми робили акцію. Заява прем’єр-міністра: це політична акція Партії регіонів. Національний форум профспілок України ніякого відношення до Партії регіонів не має, у нас немає політичного забарвлення. Ми категорично, на протязі багатьох років виступаємо проти того, щоб профспілки були політичними придатками будь-якої партії. Це явище існує, коли кожна політична партія має профспілковий придаток. Всі знають, що Федерація профспілок це Партія регіонів. БЮТ має свої профспілки. Інші маленькі політичні сили мають свої. Ми ніколи не були частиною ніяких політичних сил. Тоді я звернувся до Юлії Володимирівни: вийдіть подивіться хто там вийшов, під якими прапорами. Пропозиція була вийти до людей, і подивитися їм в очі, запитати чого вони хочуть, він якої політичної партії вони прийшли. Там були люди від 163 підприємств з усіх регіонів. Вона сказала, це політична заява, ми цим займатися не будемо.

Ми сьогодні знову вивели тисячу людей. Кожен день будемо виводити, до того часу, доки нашу проблему не почують. Тому що це проблема кожного. Кожен день звільняються люди, росте борг по заробітній платі, і ніяких дій, ні антикризових програм, з боку влади немає. Верховна Рада не працює, Президент не працює. А до кого звертатися, якщо власник цих підприємств держава?

Наші вимоги, перше, ми захищаємо членів своєї організації. Друге, ми вимагаємо погасити заборгованість, і, прийняти програми по створенню робочих місць, по зупиненню подальшого росту заборгованостей, по зупиненню масових звільнень, які на сьогодні є, причому, незаконні та необґрунтовані.

4 вересня в президії Національного форуму профспілок України прийняли рішення про проведення акції протесту, починаючи з 9 вересня. Беруть участь представники підприємств з усіх регіонів України, члени нашої організації, представники трудових колективів, які приїхали в Київ висловити свій протест за погашення заборгованості по заробітній платі.

Ми вважаємо, що невиплачена заробітна плата –це вкрадена заробітна плата.

Ми поставили умову владі, на протязі тридцяти днів погасити борги по заробітній платі по конкретним підприємствам. Вимога: підписати відповідний меморандум, а не просто заяви. Уряд сказав, що у них є Генеральна угода між профспілками. Генеральна угода не виконується, ви це прекрасно знаєте, її положення, не виконувались з першого дня після підписання. Вона не діє.

Тому ми даємо конкретно список підприємств, де є заборгованість, ми вимагаємо її погасити. Підписуємо угоду з урядом, про те, що ви з свого боку зобов’язані зробити це, ми з свого боку - інше.

Ми прийняли рішення, що кожен день будемо виводити по тисячі людей на протязі тижня. Ми розбили наметове містечко напроти Кабінету Міністрів, де створили штаб по контролю за виконанням зобов’язань з боку уряду перед своїми громадянами, працівниками. Він працює цілодобово.

Проти нас уже були відповідні провокації. Громадська організація «Щит» приходила зносити наше наметове містечко. Цей прецедент відбувся сьогодні. Вони мотивувалися тим, що ми заважаємо відпочинку в парку. Було біля 20-ти чоловік бандитської зовнішності. Я вступив з ними в діалог. Звернувся до групи міліціонерів, їх було десь тридцять чоловік, вони дружно сиділи на лавочці. Коли з’явилися ці хлопці міліціонери зникли, розчинилися у парку, пішли гуляти. Ми написали відповідно заяву на ім’я Луценка, та прокурора.

Ми сьогодні знаємо, що є рішення по зносу нашого наметового містечка. Це нам уже повідомили. Ми будемо протестувати, стояти і нікуди не будемо відходити. Це механізм, як влада бореться з власним народом. Вона не може розрізнити, де є політична акція спрямована у боротьбі за владу, де є суто економічні вимоги. Ми є не вимагаємо зняти Юлію Володимирівну з посади, чи ще щось, у нас немає політичних вимог, вони у нас суто економічні.

Ми сьогодні готові до нормального діалогу, щоб вирішувати це питання. Сьогодні, на жаль, з боку влади ми нічого не почули. До нас прийшли люди, які не вповноважені вирішувати це питання, люди, які нічого не можуть відповісти, вони просто взяли наші вимоги, сказали, що ми будемо доповідати керівництву. Цим закінчився наш діалог з владою.

Ми на протязі 14-ти днів будемо проводити акції. Якщо нас не почують, і не буде ніякої реакції, ми привеземо в Київ більше людей, і 30, і 40, і 50 тисяч. Люди готові їхати. У нас на сьогоднішній день з кожного підприємства готові їхати по декілька тисяч людей. Питання в тому, що немає можливості їх сюди привести, треба кошти, треба замовляти транспорт, а у людей немає коштів навіть доїхати. Ми будемо проводити акції на місцях. Доки ми не змусимо владу побачити і вирішувати нашу проблему, доти ми спуску давати не будемо. Тому що ми вже змучилися від цих політичних заяв, від того, що вони ефективно працюють, а реально на місцях ми нічого не отримуємо. Ми захищаємо свої інтереси, ми будемо їх захищати дуже ефективно.





Олександр Сапонов: Я хочу підтримати мого колегу і як представник МГО «Міжнародна Ліга захисту прав громадян» теж повідомити певні цифри. За статистикою, біля 80% позовів, які надходять до судів щодо поновлення на роботі та стягнення заробітної плати, задовольняються судами. Я вважаю, що не в останню чергу такий високий відсоток задоволених позовів пояснюється тим, що й самі судді – живі люди, і заборгованість держави по оплаті праці перед суддями теж має місце на території всієї України. В минулому році наша Міжнародна правозахисна організація допомогла певним суддям звернутися до Європейського Суду з прав людини щодо стягнення грошових коштів по оплаті праці. Я думаю, ці факти говорять самі за себе.



Татьяна (Ukraine, Kiev): Можете ли вы сказать, какой процент от общего числа обращений в вашу организацию составляют обращения незаконно уволенных с работы?



Олександр Сапонов: Я можу сказати, що цей відсоток дорівнює відсотку позовів до місцевих судів. Це приблизно 5-6%. Такий малий відсоток пояснюється тим, що найчастіше люди отримують правову допомогу безпосередньо за місцем проживання, і, в переважній більшості випадків шляхом отримання безкоштовних юридичних консультацій саме у профспілкових юридичних консультаціях.



Александр (Ukraine, Kiev): Какой на сегодняшний день реальный прожиточный минимум?



Мирослав Якібчук: Ми ведемо такий підрахунок. Якщо ми візьмемо ті показники, по яких робить розрахунки уряд, і підставимо туди реальні цифри – на продукти харчування, на оплату комунальних послуг, на оплату житла, - ми виходимо на цифру в середньому по Україні 2356 гривень. Це сьогодні реальна цифра. В селі це, відповідно, менші затрати, але для Києва це 2356 гривень.

Якщо ми беремо сільську місцевість – це на рівні 1500 гривень. Встановлений сьогодні прожитковий мінімум не відповідає ніяким критеріям.

Чому у нас такий низький прожитковий мінімум, чому уряд ставить таку низьку планку? Тому що від прожиткового мінімуму у ідуть усі соціальні нарахування, пільги, субсидії. Тому чим нижче прожитковий мінімум, тим менші соціальні виплати.

На сьогоднішній день ті соціальні стандарти, які є в Україні, принижують українців, не створюють сприятливе середовище для розвитку бізнесу, трудових ресурсів.



Ахетатон (Ukraine, Kiev): В чем заключаются типичные нарушения прав граждан в отношении увольнения с работы?



Олександр Сапонов: В контексті тієї інформації, що надав мій колега, переважна більшість порушень закону стосується випадків масового звільнення працівників – так званого скорочення штату. При цьому я хочу зазначити, що або власники підприємств, або уповноважені органи порушують права працівників не тому, що вони не знають законів, а, навпаки, - тому що вони знають закони, але зухвало їх порушують.

Навіть в тому випадку, якщо працівники звернуться до суду, треба ще отримати не тільки рішення суду – папірець, а треба отримати реальні гроші. Для того, щоб отримати реальні гроші, треба, щоб ці гроші були або у підприємства, або, якщо підприємство ліквідується, у ліквідаційної комісії.

Найчастіше навіть при поновленні працівника на роботі при його незаконному звільненні і рішенні суду про виплату йому заробітної плати, це не відбувається, виходячи з відсутності коштів на цьому підприємстві.