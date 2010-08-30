Украинцы недовольны массовыми поборами в школах - опрос

Граждане Украины высказываются за необходимость реформы школьного образования. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина в августе, информирует УНИАН. В частности, около трети граждан Украины (34,3%) оценивают качество образования, предоставляемое современной школой, на «3» (удовлетворительно). Чуть меньше наших сограждан – 28,3% - оценили качество школьного образования на «4» (хорошо), а каждый пятый (20,2%) дал оценку «2» (неудовлетворительно). Только 7,4% украинцев оценили качество школьного образования на «5» (отлично), а 9,8% затруднились ответить на вопрос. Большинство респондентов (65,7%) считают, что Украина нуждается в реформе школьного образования. При этом 49,4% респондентов ответили «скорее да», а 16,3% - «точно да» на этот вопрос. Более четверти украинцев (27,4%) не видят необходимости в такой реформе, из них ответ «скорее нет» предпочла пятая часть опрошенных (20,1%), а 7,3% граждан ответили, что она точно не нужна. Затруднились ответить 6,9% респондентов. Согласно опросу, наиболее распространенной проблемой, с которой чаще всего сталкиваются родители школьников, каждый второй украинец (50,1%) назвал постоянные сборы денег на подарки учителям и администрации школ. Почти половина респондентов (47,3%) считают такой проблемой покупку учебников и учебных материалов, чуть меньше опрошенных (46,4%) недовольны ремонтом классов и школ за свой счет. Безразличие педагогов к детям назвал проблемой каждый третий респондент (33,5%). Около трети опрошенных (30,1%) считают распространенной в школе проблемой некомпетентность учителей, более четверти (26,6%) – неукомплектованность педагогического состава. Каждый четвертый украинец (25,1%) назвал проблемой переполненные классы, каждый пятый (20,2%) – низкий общий моральный и культурный уровень учителей. Украинцы также считают распространенными проблемами: низкий уровень безопасности детей в школе (18,7%), использование учителями непедагогических методов (17,3%), плохую систему питания в школе (16,4%), плохое медицинское обслуживание детей (13,5%), несовременные программы обучения (11,3%) и большие нагрузки в школе (10,8%). Другие проблемы назвали 3,2% респондентов, а 2,1% затруднились ответить на данный вопрос. Подавляющее большинство граждан Украины считают сквернословие и курение (по 94,4%) наиболее распространенными среди современных школьников. При этом каждый второй респондент (52,8%) считает, что курение широко распространено, 41,6% - распространено. Только 1,9% опрошенных считают это явление нераспространенным, а 3,7% затруднились ответить на вопрос. Широко распространенным сквернословие назвали более половины украинцев (59,8%), «распространено» ответили 34,6% граждан и лишь 1,8% считают, что сквернословие среди школьников не распространено. Затруднились ответить на вопрос 3,8% респондентов. Еще одним негативным фактором, существующим среди школьников, большинство граждан (80,1%) назвали употребление спиртных напитков. При этом 27,8% считают этот факт широко распространенным, а более половины респондентов (52,3%) – распространенным. Непопулярным алкоголь в школе сочли 11,3% опрошенных, а 8,6% граждан затруднились ответить на вопрос. Почти каждый третий украинец (33,8%) проблемой среди школьников считает употребление наркотиков – при этом почти каждый десятый (9,7%) назвал ее широко распространенной, а около четверти опрошенных (24,1%) – распространенной. Около трети граждан (33,5%) считают, что наркомания среди школьников не распространена, чуть меньше – 32,7% - респондентов затруднились ответить на этот вопрос. Телефонный опрос на тему: «День знаний в Украине» проводился с 27 по 29 августа. Всего согласно случайной выборке были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.