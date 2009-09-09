09.09.09. Популярная нумерология

Маг рассказал, что практически все божества всех религий обладают таким качеством, как трехликость. Например, Брахма, Шива, Вишну - в индуизме, Род, Сварог, Велес - у древних славян, Сын, Отец и Святой Дух - у христиан. «Если мы возьмем триаду под землей, триаду на земле и триаду на небе, у нас и получится «девятка», - сказал Раокриом. Отсюда Маг делает вывод, что «девятка» обозначает мудрость, совершенство и высший цикл развития».Девятая карта Таро изображает отшельника, идущего по пустыне с фонарем в руке, и символизирует открытие того, что было сокрыто. В астрологии «девятку» символизирует планета Нептун – «это религия, связь с божеством, мистические традиции. Поэтому следующее, чего нам стоит ожидать после трех «девяток», - резкий всплеск интереса к религии, мистике, магии», - говорит Маг.«Кроме того, «девять» - это еще и цикл Черной Луны. В ведической астрологии Черная Луна отвечает за карму прошлых жизней, то есть за реализацию кармы – позитивной или негативной. Поэтому после 09.09.09 мы будем получать кармические результаты всех наших действий, которые были совершены в 2000 году».Что касается сегодняшнего дня, то Маг предполагает, что три «девятки» одновременно могут обозначать то, что «мы вступаем в период мудрости». Комментируя свадебный бум, Раокриом сказал, что заключенные сегодня браки «приведут к мудрости». «Эти браки приведут к тому, что люди станут мудрее. Это интеллектуальные, развивающие браки», - сказал он.Маг пожелал всем решать все важные дела именно сегодня, в самый совершенный из дней. «Решайте все дела, потому что все, что сегодня будет начато, закончится мудрым решением».Во всех религиях числа считаются таким же проявлением Божества, как и буквы алфавита, как иконографические изображения. Также считается, что каждое число является проявлением характеристики Абсолюта», - сказал он.«Единица» - единство, первооснова, скрытый двигатель.«Двойка» - равновесие между противоположностями.«Тройка» - гармония.«Четверка» - сотворение и разрушение материальных предметов.«Пятерка» - энергия.«Шестерка» - гармония, равновесие.«Семь» - тайна.«Восемь» - победа.«Девять» - совершенство.Это, по словам Мага, так называемые основополагающие числа. Остальные числа приводятся к этим девяти путем суммирования составляющих их чисел.Но есть и магические числа – они не суммируются, и несут свой собственный смысл:«11» - архив и зеркало космоса.«12» - высшая тайна.«13» - трансформация, перемены.«14» - контроль неуправляемых процессов.«15» - карма, рок и судьба.«19» - проявление Божества.«22» - полная Божественная Тайна.«29» - испытание, разрушение.«40» - небо.«72» - полный цикл развития.«108» - Вселенная.О некоторых магических цифрах Раокриом рассказал подробнее. Число «сорок». «Мать вынашивает нас сорок недель, душа отходит на тот свет за сорок дней, для того, чтобы молитва дошла до Бога, ее повторяют сорок раз. Оттуда в том же христианстве церковный обряд Сорокоуст и аналогичный обряд есть в индийских храмах».Маг рассказал, что события 1917 года были подчинены именно магическим числам. Раокриом уверен, что многие большевики «были членами разных тайных орденов – масоноврозенкрейцеров, тамплиеров и знали магию чисел. Первое, что они сделали - сдвинули календарь на 13 дней. Таким образом, они хотели этим вызвать перемены. И перемены действительно они вызвали достаточно большие».Так, два дня равноденствий и два дня солнцестояний по новому календарю попали на 22-е число. «Для того, чтобы получить пятую точку, они добавили 22 апреля - Всесоюзный ленинский субботник».Цифра «72», по убеждению Раокриома, тесно связана с судьбой Советского Союза: советская власть просуществовала 72 года (Парижская коммуна – 72 дня), и даже последнего Президента СССР Михаила Горбачева в Форосе ГКЧПисты держали… ровно 72 часа.В ближайшие три года нас ждет еще три интересных совпадения цифр в датах.Отвечая на вопрос о том, стоит ли заключать браки в эти дни, Раокриом сказал: «десять» - это проявление Божества, поэтому это хорошо, это благословенные браки». «Одиннадцать» - это испытание, это архив и зеркало Универсума». Поэтому 11.11.11 Маг порекомендовал воздержаться от заключения брачных союзов.Зато 12.12.12, по мнению Раокриома, - идеально подходит для этой цели. «Это число покровительства Высших Сил», - сказал он.Не стоит паниковать по поводу совпадения трех «шестерок», - уверен Раокриом. Предвзятое отношение к этому сочетанию цифр вызвано тем, что в свое время «Откровение» Иоанна Богослова было неверно прочтено. «Там не написано, что «666» - это число зверя, - объясняет Маг. - Там написано, что буквы имени «посланника зверя», переведенные в числа и сложенные, будут в сумме давать 666. Это будет расшифровка его имени, но он этим числом пользоваться не будет».Более того, Раокриом напомнил, что в Древнем Египте, Ассирии и Вавилоне число «666» считалось числом Солнца. Правда, оно символизировало негативный аспект светила – то Солнце, которое выжигает землю и делает ее неплодородной. В свою очередь, «777» - символ Солнца, дающего жизнь.Несмотря на мнение некоторых соседних стран, Украине уготовано великое будущее, - уверен Маг. Он рассказал, что, если разделить слово «Украина» на три слога, в переводе с санскрита получится вот что:«Ук» - «благословение Господа»,«кра» - «Создатель, Верховная Личность Бога»,«яна» - «прибежище».«Поэтому буквальный перевод слова «Украина» с санскрита – «Благословенное прибежище Создателя».Слово «Крым» тоже несет большую смысловую нагрузку. «В слове «Крым» есть слог «Кра» - санскритское слово «Создатель». Поэтому можно ожидать, что Крым в будущем станет тем, чем сейчас является Тибет или священная гора Кайлас. Если у них реализация произошла в прошлом, Крымские горы дадут реализацию в будущем».Кроме того, Раокриом рассказал, что индийские брахманы получили свои знания от древних славян. Затем они распространились в другие страны мира. «Мы свои древние знания отдали миру, - сказал Маг, - а сами умудрились их потерять».«Украина – как раз та самая точка, через которую Создатель привносит свою энергию на Землю, и затем эта энергия распространяется на весь мир».2012 год сегодня ассоциируется у людей, верящих в пророчества, с последним годом существования человечества. Но Раокриом уверен: и в этом случае пророчества читали невнимательно.«Если брать ведическое пророчество, «Бхагавад-Гиту», согласно ему придет новый посланник Бога, новый Спаситель, как Будда, Христос или Кришна. Он должен родиться, когда Солнце, Луна и Юпитер соединятся в знаке Рака. Это произойдет 8 июля 2012 года. Приход такого великого человека обычно сопровождается катастрофами, потому что, рождаясь, он приносит с собой из высших миров очень много энергии, и наш мир некоторое время не сможет освоить эту энергию».«Есть авестийское пророчество. Оно предрекает рождение одного из пророков в апреле 2012 года, которое будет сопровождаться какими-то переменами.Календарь майя говорит, что закончится эпоха Пятого Солнца, начнется эпоха Шестого Солнца, и произойдет это в ночь с 21 на 22 декабря 2012 года. Астрономы с этим согласны. Есть такое понятие, как «галактический год». Когда линия, проведенная с Земли через Солнце, совпадает с центром галактики. Раз в несколько тысяч лет такое сочетание происходит».«Да, катастрофы на Земле должны быть и будут, - «успокоил» Маг. Но нам бояться нечего. По пророчествам, это не затронет нас». Кроме того, и геология работает на нас: «мы стоим на кристаллическом щите, мы будем защищены от сильных землетрясений. Кроме того, мы находимся далеко от океанов. Эта территория выживет».«Другие страны, конечно, потрясет. Но это не значит, что будет конец человечества. Человечество выживет и будет продолжать жить».