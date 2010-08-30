МОН до сих пор не утвердил учебные программы для 10-11 классов

Министерство образования и науки утвердило типовые учебные планы для старшей школы, однако учебные программы для отдельных предметов еще не готовы. Новые планы и программы должны соответствовать переходу на 11-летнее среднее образование. Соответствующий указ №834 от 27.08 размещен сегодня на сайте министерства. Согласно документу, Институт инновационных технологий и департамент среднего образования должны своевременно подготовить программы для 11 класса по утвержденным планам. Уже к 1 сентября должны быть разработаны программы для 10 класса, и до 1 мая будущего года - для 10-11 классов. Указом отменяются учебные планы для старшей школы на 10-12 классы, в частности, утрачивают силу указы о типовых учебных планах для специализированных школ с углубленным изучением отдельных дисциплин, иностранных языков и предметов художественно-эстетического цикла.