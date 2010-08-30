Студенты 16 городов Украины проведут акцию против милицейского произвола

1 сентября, к Международному дню знаний, правозащитники-активисты подготовили масштабную акцию «Защити себя сам». Об этом «Главреду» сообщили в оргкомитете акции. Эта вынужденная мера – ответ на систематические нарушения прав человека со стороны сотрудников украинской милиции – незаконные задержания, опросы, досмотры, применение силы по отношению к молодежи. Основная цель акции – повысить уровень знаний молодежи в сфере защиты своих прав при контакте с сотрудниками МВД. В 11:00 у стен тридцати учебных заведений студенты, представители творческой молодежи, активисты негосударственных организаций и выпускники всеукраинской образовательной программы «Понимаем права человека» начнут информационную акцию, в которой примут участие Киев, Луганск, Харьков, Чернигов, Одесса, Николаев, Житомир, Симферополь, Тернополь, Ровны, Севастополь, Ялта, Мариуполь, Кременчуг, Комсомольск и Глобино. «Желтая карточка украинской милиции в руках студенчества – знак того, что безразличных к проблеме становится все меньше. Молодежь готова учиться, чтобы эффективно защищать свои права. 1 сентября 2010 года – это день новых знаний – знаний правовой самозащиты. Именно поэтому мы решили назвать акцию «Защити себя сам». Кроме того, образовываясь, молодые люди смогут лучше осознать причины конфликтов, научатся соблюдать законы и требовать их соблюдения от представителей МВД», - объясняет организатор акции Ярослав Минкин.