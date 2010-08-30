Апелляционный суд признал незаконность выделения частот ТВі и «5 каналу»

Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении ряда частот телеканалам ТВі и «5 канал». Как передает УНИАН, такое решение объявил судья Апелляционного административного суда Киева. В соответствии с постановлением суда, апелляционный иск ТВі и «5 канала» суд удовлетворил частично. В частности, Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение. В соответствии с ним, решение Нацсовета о предоставлении ряда новых частот этим телеканалам признано неправомерным и отменено. Судья отметил, что это решение Апелляционного суда может быть обжаловано в соответствии с законом в Высшем административном суде Украины. Также судья добавил, что полный текст постановления суда можно будет получить 3 сентября. Как сообщалось ранее, 8 июня Окружной административный суд Киева удовлетворил требования по иску группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 года о выделении ТВі и «5 каналу» частот вещания. Телеканал ТВі обжаловал в Апелляционном административном суде Киева это решение суда.