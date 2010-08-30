Минрегионстрой боится за культурное наследие Львова

Министерство регионального развития и строительства Украины поддерживает предложение львовских защитников достопримечательностей относительно рассмотрения возможности введения моратория на проведение строительных работ в историческом центре Львова, сообщает ЗИК. Защитники достопримечательностей просят мэра Львова Андрея Садового инициировать введение моратория на проведение строительных работ на территории Государственного историко-архитектурного заповедника до разработки и утверждения местных правил застройки, а также дать распоряжение соответствующим службам на разработку Концепции комплексной программы реставрации и сохранения центральной части Львова. Необходимость таких шагов даст возможность остановить масштабное строительство в обход действующего законодательства на территории Государственного историко-архитектурного заповедника, который имеет двойной охранный статус и входит в перечень культурного наследия ЮНЕСКО. Такое строительство приводит к разрушению культурного наследия национального значения - историко-архитектурного ансамбля центральной части Львова. Этой же позиции придерживается и Министерство регионального развития и строительства Украины. В письме в адрес Львовского городского совета заместитель министра Дмитрий Исаенко сообщает: «Учитывая ситуацию, которая сложилась с застройкой исторических центров городов Украины, в частности, г. Львова, разработка и утверждение Концепции комплексной программы реставрации и сохранения исторического центра города Львова являются целесообразными, поскольку это будет способствовать эффективному сохранению объектов культурного наследия г. Львова. В случае поступления в Министерство указанной Концепции, Минрегионстрой примет участие в ее прорабатывании и предоставит соответствующие предложения». Минрегионстрой также поддерживает предложение относительно рассмотрения возможности введения моратория на проведение строительных работ в историческом центре г. Львова до утверждения местных правил застройки. Однако Министерство замечает, что этот вопрос принадлежит к компетенции Львовского горсовета. Защитники достопримечательностей просят депутатские комиссии по вопросам природопользования, охраны окружающей среды, благоустройства и архитектуры, градостроения и охраны исторической среды поддержать это ходатайство.