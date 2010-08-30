Тернопольские школьники разукрасили троллейбусы (ВИДЕО)

Тернопольские школьники разукрасили городские троллейбусы. В честь Дня города в наземном транспорте для тернопольчан был организован бесплатный проезд. Для создания действительно праздничного настроения постарались воспитанники художественных школ города, сообщает ТСН. В прошлом году городские власти уже пробовали разукрасить транспорт и считают этот опыт успешным. «Мы попробовали поэкспериментировать на одном троллейбусе, и детские рисунки оказались достаточно яркими, нестандартными, с интересными сюжетами. Поэтому решили предоставить им возможность разрисовать еще два троллейбуса», - сказал глава горсовета Роман Заставный. Как сообщал Главред, в субботу Тернополь отпраздновал 470-летие.