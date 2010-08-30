В Минздраве обещают, что скоро «неотложку» сможет вызвать даже немой

К пострадавшему обязательно приедет скорая медицинская помощь, даже если он не может говорить, заявил директор Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Георгий Рощин. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Минздрава, об этом он сказал в интервью Всеукраинскому информационно-аналитическому изданию «Медицинский мир». По словам Рощина, каждый пациент, набирая номер экстренной помощи «112», может рассчитывать на помощь в любом экстренном случае, не вспоминая телефонные номера пожарной, скорой или службы газа. «Любой вызов от граждан фиксируется в диспетчерской, поэтому даже немой человек может ожидать скорейшего приезда кареты «скорой», - отметил директор центра. Говоря об основных принципах реформирования системы оказания экстренной медицинской помощи, Рощин отметил, что в первую очередь будет изменен порядок финансирования работы «неотложки». Согласно новым стандартам, которые планируется ввести, «средства на экстренную помощь будут выделяться из областного бюджета, а посему вопрос с «доездом» в любой уголок области должен быть снят. То есть «скорые» будут ехать в ближайшие пункты назначения, независимо от районирования». «До сих пор финансирование работы неотложной медицинской помощи осуществлялось из районных бюджетов. Это было крайне неэффективно, ведь если больной нуждался в помощи в соседнем районе и к нему из нашего, условного, района было 5 мин. езды, машина не ехала», - заметил Рощин. Кроме того, по его словам, планируется размещать бригады «скорых» не на единственной станции в районе, а организовать пункты базирования по всей территории. «Координировать действия бригад будут диспетчерские службы, оборудованные системами GPS, которые будут видеть, где на данный момент находится та или иная машина», - сказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.