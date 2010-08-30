В ДТП трагически погиб один из основателей БК «Азовмаш» (ФОТО)

На 65-м году жизни в автокатастрофе погиб заслуженный тренер Украины, начальник команды «Азовмаш»-Дубль Валентин Романец, сообщает ilich.in.ua. Крупное ДТП произошло в воскресенье вечером в пос. Сартана Ильичевского района Мариуполя. На перекрестке столкнулись «КИА» и «ВАЗ». По словам очевидцев, иномарка двигалась по главной дороге. В этот момент со второстепенной дороги перед ней выскочил «ВАЗ», переднюю часть которого «КИА» зацепила по касательной. От сильного удара машины отбросило в разные стороны. Иномарка пересекла встречную полосу, вылетела за пределы проезжей части и врезалась в забор частного домостроения. В «КИА» сработали подушки безопасности. Кареты «скорой» госпитализировали трех пострадавших из двух машин. Спасти Романца не удалось - он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. В аварии также погибла его пятилетняя внучка. Она умерла в реанимации спустя два часа после ДТП. Валентин Романец - воспитанник мариупольского баскетбола, успешно выступал за знаменитую команду Спартак (Ленинград), стал мастером спорта СССР. Сумел воспитать не одно поколение баскетболистов. Его ученики играли за ведущие клубы СССР, Украины и России, выступали за сборную Украины. Он внес выдающийся вклад в создание мариупольского «Азовмаша». Созданная им команда 20 лет назад стала участником чемпионата СССР, успешно выступала в Суперлиге Украины, была обладателем кубка Украины, принимала участие в европейских турнирах, Кубке Корача.