В Тернополе придумали, как бороться с бездетными мужчинами

Тернопольский городской совет призвал руководство государства ввести отчисления с мужчин, которые при достижении 25-летнего возраста не воспитывают детей. Как передает УНИАН, об этом говорится в обращении депутатов к Президенту Украины Виктору Януковичу, председателю Верховной Рады Владимиру Литвину, премьер-министру Николаю Азарову, принятом на сессии горсовета по инициативе секретаря совета Тараса Билана. В документе сказано, что Тернопольский горсовет серьезно обеспокоен уменьшением количества населения Украины с 52,2 млн человек (конец 1993 года) до 45,8 млн (июль 2010 года). «На сегодняшний день темпы сокращения численности населения в Украине одни из наивысших в Европе – 0,8-1,1% в год. По прогнозам американской исследовательской организации Population Reference Bureau, численность населения Украины в ближайшие 40 лет сократится на 10 млн человек. По данным экспертов, в 2050 году численность сократится до 35,3 млн. человек. Причиной такого снижения является невысокая рождаемость», – убеждены депутаты. Они призвали руководство государства принять законодательные акты, которые будут стимулировать увеличение рождаемости. «В частности, предлагаем ввести обязательные отчисления с лиц мужского пола, которым исполнилось 25 лет и которые до этого времени не воспитывают хотя бы одного ребенка, в размере не менее 6% от заработной платы», – говорится в обращении. Направить полученные средства депутаты горсовета предлагают на нужды детских домов, детских садов и школ.