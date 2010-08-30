В Николаеве женщина пострадала под колесами ГАИ

Сегодня в Николаеве автомобиль Государственной автоинспекции сбил женщину, сообщает пресс-служба ГАИ в Николаевской области. ДТП произошло в 11.30. Пострадавшую доставили в отделение скорой помощи с переломом голени. Согласно сообщению, сотрудник ГАИ, управляя служебным автомобилем ВАЗ-21065, допустил наезд на 68-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в районе нерегулируемого пешеходного перехода. Автоинспектор остался на месте ДТП и немедленно вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Материалы по данному факту переданы в прокуратуру. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены следствием. Госавтоинспекция заявляет, что заинтересована в объективном расследовании факта наезда. «Если вина сотрудника будет установлена, то в отношении него будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», - подчеркнули в ГАИ.