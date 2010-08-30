Януковичу предлагают ввести должность омбудсмена для животных

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко обратился с открытым письмом к Президенту Виктору Януковичу с предложением ввести в Украине должность Уполномоченного по правам животных (по аналогии с Уполномоченным по правам людей). Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Киевского эколого-культурного центра. Борейко аргументирует свое предложение тем, что в Украине массово нарушаются права животных. В качестве примеров он называет систематическое уничтожение беспризорных собак в городах, спортивную охоту, во время которой ради пустого развлечения людей гибнет более 3,5 млн зверей и птиц, жестокие эксперименты на животных в научных лабораториях, существование в Украине двух десятков коммерческих дельфинариев, где в ужасных условиях «хлорированных тюрем» содержатся дельфины. Эколог также обратил внимание на смертность животных на дорогах. Только в 2007 году на дорогах Украины было сбито 2144 животных, и никто из водителей не понес за это наказания. По мнению Борейко, ни Минприроды, ни другие государственные структуры Украины не занимаются защитой прав животных. К таким правам эколог относит право животных на жизнь и свободу, на защиту от ненужного страдания по вине человека, на отсутствие ответственности перед человеком, на опеку (для домашних любимцев и сельхозживотных).