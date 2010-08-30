Общественные организации помогут бороться с гепатитом

Министерство здравоохранения Украины и Всеукраинская общественная организация «Остановим гепатит» подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере здравоохранения, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минздрава Украины. Данный Меморандум принят с целью реализации проектов, направленных на решение вопросов, связанных с вирусными гепатитами в Украине, реформированием и развитием здравоохранения. Особое внимание также будет уделяться следующим направлениям: доступности качественных медицинских услуг, усилению пропаганды здорового образа жизни, усилению роли первичной медико-санитарной помощи и охраны здоровья матери и ребенка. Минздрав Украины и ВОО «Остановим гепатит» будут сотрудничать как между собой, так и с национальными, местными и зарубежными неправительственными организациями, СМИ, донорскими организациями с целью достижения наиболее эффективных результатов сотрудничества в рамках данного Меморандума. Организация будет предоставлять Министерству консультивно-методическую поддержку в подготовке проектов нормативных документов, проектов концепций и стратегий по реформированию и развитию здравоохранения. Данный Меморандум о взаимопонимании регулируется законодательством Украины.